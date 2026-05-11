پرداخت وام ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوجین + نحوه دریافت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در راستای تسهیل ازدواج و حمایت از آغاز زندگی مشترک جوانان، تفاهمنامهای با دو مجموعه بزرگ لوازم خانگی کشور امضا شد تا زوجهای جوان بتوانند از تسهیلات اعتباری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی بهرهمند شوند. »
رحیمی افزود: این طرح از هفته ازدواج (۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد ماه) آغاز میشود و زوجهای جوان میتوانند با مراجعه به ادارات کل ورزش و جوانان استانها و دریافت معرفینامه، از طریق کانترهای ویژه پیشبینیشده در این مجموعهها از این تسهیلات استفاده کنند.
