۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲

پایداری جو در اکثر مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از فردا

سازمان هواشناسی امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه برای اکثر مناطق کشور به جز خراسان شمالی جوی پایدار و آسمانی صاف پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بعدازظهر امروز دوشنبه۲۱ اردیبهشت ماه در شمال خراسان رضوی بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود. 

امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در برخی نقاط گرد و خاک رخ خواهد داد. 

فردا سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با ورود موج جدید بارشی به کشور در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، مرکزی، همدان و قزوین، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود. 

امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است. 

امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۹ و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

