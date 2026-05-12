۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱

رگبار باران و رعد و برق در ۱۴ استان

سازمان هواشناسی امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برای تهران و ۱۳ استان دیگر کشور، رگبار باران رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، البرز و برخی مناطق در استان کرمان و شمال خراسان رضوی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود. 

این شرایط فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در برخی مناطق شمال غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق، مرکز و شرق کشور تداوم خواهد داشت. 

امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در برق مناطق شمال شرق، شرق و جنوب غرب، در برخی ساعت‌ها ورزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که در نقاط مستعد با خیزش گرد و خاک همراه است. 

امروز و فردا شرق دریای عمان مواج است. 

امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه آسمان تهران کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش ابر، افزایش باد و احتمال رگبار و رعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

