رگبار باران و رعد و برق در ۱۴ استان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، البرز و برخی مناطق در استان کرمان و شمال خراسان رضوی، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط فردا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در برخی مناطق شمال غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق، مرکز و شرق کشور تداوم خواهد داشت.

امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در برق مناطق شمال شرق، شرق و جنوب غرب، در برخی ساعت‌ها ورزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد که در نقاط مستعد با خیزش گرد و خاک همراه است.

امروز و فردا شرق دریای عمان مواج است.

امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه آسمان تهران کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش ابر، افزایش باد و احتمال رگبار و رعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

