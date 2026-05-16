سیروس داودی عضو شورای راهبردی میراثفرهنگی خوزستان در یادداشتی نوشت: ثبت جهانی گلیمبافی ایذه، بیش از آنکه رویدادی نمادین باشد، یک نقطه عطف استراتژیک در مسیر توسعه همهجانبه منطقه محسوب میشود.
این دستاورد، با قابلیتهای بالقوهای که در خود نهفته دارد، قادر است ساختار اقتصادی و اجتماعی ایذه را دگرگون کرده و آن را به نقشه گردشگری جهانی وارد کند. تحلیل عمیقتر این نقش، ابعاد مختلف آن را آشکار میسازد: فرایند ثبت جهانی، گامی اساسی در جهت ارتقای جایگاه ایذه از یک منطقه صرفاً عبوری یا نقطه جغرافیایی محلی، به یک «مقصد گردشگری فرهنگی» برجسته است.
این تحول، دستاوردهای کلیدی زیر را به همراه دارد: گنجانده شدن در فهرست میراث جهانی، اعتبار و شهرت بینالمللی گلیم ایذه را تضمین میکند. این امر به طور طبیعی، گردشگرانی را که به دنبال تجربهی عمیق فرهنگی، هنر اصیل و صنایع دستی منحصر به فرد هستند، از سراسر جهان به سوی منطقه جذب خواهد کرد. آنها نه تنها برای دیدن، بلکه برای درک فرآیند تولید، شناخت الگوهای بومی و ارتباط با ریشههای این هنر سفر خواهند کرد.
در عصر حاضر، گردشگران به دنبال تجربههای ناب و معنادار هستند. ثبت جهانی، بستر مناسبی برای شکلگیری تورهای تخصصی و کارگاههای آموزشی فراهم میآورد. این کارگاهها به گردشگران این امکان را میدهند که خود در بافت گلیم مشارکت کرده، الگوهای آن را بیاموزند و درک عمیقتری از فرهنگ غنی مردمان ایذه به دست آورند؛ تجربهای که فراتر از بازدیدهای صرف است.
اهمیت ثبت جهانی، در ایجاد توجه و سرمایهگذاری از سوی نهادهای ملی و بینالمللی نهفته است. این توجه، مستقیماً به توسعه زیرساختها و ایجاد ارزش افزوده در بخشهای مختلف منجر میشود:
پذیرایی شایسته از این موج گردشگری، نیازمند ارتقاء زیرساختهای اقامتی (بهویژه توسعه بومگردیهای با اصالت محلی)، رستورانها و بهبود سیستمهای حملونقل است. این امر، توسعه متوازن شهری و روستایی را در ایذه به همراه خواهد داشت.
منافع اقتصادی این رویداد، تنها به گلیمبافان محدود نمیشود. ایجاد و توسعه زنجیره ارزش گردشگری، فرصتهای شغلی جدیدی را در حوزههای مرتبط مانند راهنمایان تور، هنرمندان صنایع دستی مکمل، فعالان حوزه هتلداری و رستورانداری (با تمرکز بر غذاهای محلی)، و خدمات حمایتی ایجاد میکند و وابستگی صرف به کشاورزی را کاهش میدهد.
یکی از اهداف بنیادین ثبت جهانی، تضمین پایداری میراث فرهنگی در کنار توسعه اقتصادی است. ثبت گلیم ایذه، به این امر از دو طریق کلیدی کمک میکند: اعتبار و سودآوری حاصل از جایگاه جهانی، انگیزهی قوی برای نسل جوان ایجاد میکند تا به جای مهاجرت، به یادگیری، احیا و تداوم این هنر کهن بپردازند. این امر، مانع از فراموشی الگوها و تکنیکهای ارزشمند گلیمبافی میشود.
محصولی که در سطح جهانی شناخته و ثبت میشود، از یک کالای صرفاً مصرفی به یک «اثر هنری با ارزش افزوده بالا» ارتقا مییابد. این تحول، قدرت چانهزنی گلیمبافان را در بازارهای جهانی افزایش داده و امکان فروش منصفانه و سودآور را برایشان فراهم میآورد.
ثبت جهانی، ایذه را به طور برجستهای بر نقشه گردشگری جهان نمایان میسازد و فرصتهای برندینگ منطقهای را ایجاد میکند: تبلیغات ارگانیک پوشش رسانهای جهانی در پی ثبت میراث، قویترین و معتبرترین نوع تبلیغات را به صورت ارگانیک و رایگان برای معرفی ایذه و جاذبههای آن فراهم میآورد.
گلیمبافی ثبت شده، میتواند به عنوان یک «جاذبه کلیدی» یا «قلاب» عمل کند و گردشگران را ترغیب نماید تا علاوه بر بازدید از این هنر، سایر جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی منطقه ایذه را نیز کشف و تجربه کنند، که این خود منجر به همافزایی و افزایش ماندگاری گردشگر میشود.
برای تبدیل این پتانسیل به واقعیت، ایذه نیازمند توجه به الزامات اساسی زیر است: استانداردسازی و حفظ کیفیت با اطمینان از رعایت بالاترین استانداردها در تولید و حفظ اصالت طرحها و نقشهها. ایجاد و تقویت حضور فعال محصولات گلیم ایذه در پلتفرمهای تجارت الکترونیک جهانی و شبکههای اجتماعی. برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت گردشگری، بازاریابی، زبانهای خارجی و مهارتهای ارتباطی برای فعالان و جوانان منطقه.
در نهایت، ثبت جهانی گلیمبافی ایذه، فراتر از حفظ یک هنر سنتی، پروژهای کلان برای تحول و توسعه پایدار منطقه است. این رویداد، ایذه را از یک مرکز تولید صرف، به یک «مرکز زنده فرهنگ» ارتقا میبخشد؛ مکانی که در آن هنر، اقتصاد و گردشگری به شکلی ارگانیک در هم تنیده شده و چرخهای از رشد و شکوفایی را برای نسلهای آینده رقم میزنند.
