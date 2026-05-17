به گزارش خبرنگار میراثآریا، شصتودومین نشست از مجموعه برنامههای «شبهای ایران» با عنوان «شب هند و ایران» همزمان با رونمایی از کتاب «هنر و معماری هند و ایران در پادشاهیهای ایرانیمآب دکن» اثر حمیدرضا سروری، روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در خانهموزه شریعتی برگزار میشود.
این برنامه با حضور حمیدرضا سروری و جمعی از فرهنگدوستان برگزار خواهد شد.
سروری، دانشآموخته دانشگاه عثمانیه حیدرآباد هند، در این کتاب با تکیه بر پژوهش و تحقیق میدانی به بررسی نشانههای پیوند تاریخی و فرهنگی ایران و هند پرداخته است. او در این اثر نشان میدهد که از میانه سده چهاردهم میلادی، در ناحیه دکن که بخش بزرگی از مرکز و جنوب هند را دربر میگیرد پادشاهی بهمنی بنیان نهاده شد؛ حکومتی که خود را به شاهان باستانی ایران منتسب میدانست و از فرهنگ و منش ایرانیمآب برخوردار بود.
بر پایه این پژوهش، در آغاز سده شانزدهم میلادی پادشاهی بهمنی به پنج حکومت محلی شامل نظامشاهیان در احمدنگر، قطبشاهیان در گلکنده، بریدشاهیان در بیدر، عمادشاهیان در برار و
عادلشاهیان در بیجاپور تقسیم شد که این حکومتها با نام سلطانهای دکن شناخته میشوند. این پادشاهیها تحت تأثیر هنر و معماری ایرانی بودند و زبان رسمی آنان فارسی بود.
حمیدرضا سروری در این کتاب به بررسی شباهتهای معماری ایران و هند از جمله در آرامگاهها، دژها، مدرسهها، بادگیرها و مسجدها پرداخته و از تأثیر فرهنگ، هنر و معماری ایرانی بر این آثار سخن گفته است.
گفتنی است حضور در برنامههای «شبهای ایران» خانهموزه شریعتی آدرس به آدرس تهران، خیابان فاطمی غربی، جمالزاده شمالی، کوچه نادر، برای عموم آزاد و رایگان است.
