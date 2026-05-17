بهگزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با فرارسیدن روز جهانی موزه و میراثفرهنگی، پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری برنامهها و فعالیتهای متنوعی را در راستای حفاظت، پژوهش و معرفی میراث غنی ایرانزمین برنامهریزی کرده است.
موزهها و بناهای تاریخی، گنجینههایی ارزشمند از تاریخ، هنر و فرهنگ ایران هستند و پژوهشگاه، با تکیه بر دانش متخصصان و پژوهشگران خود، در خط مقدم حفظ و احیای این میراث گرانبها قرار دارد.
ما معتقدیم میراثفرهنگی، سرمایه ماندگار هر ملت است و پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، با عزمی راسخ، در صدد است تا این میراث را برای نسلهای آینده حفظ و معرفی نماید.
برگزاری نشستهای علمی و تخصصی، رونمایی از دستاوردهای پژوهشی، برگزاری کارگاههای آموزشی، برگزاری نمایشگاههای ویژه و فعالیتهای ترویجی و فرهنگی برخی از اقدامات و برنامههای پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در این روز و هفته هستند.
برنامههای روز جهانی موزه و میراثفرهنگی از ٢٩ اردیبهشت تا ٥ خردادماه ١٤٠٥ در پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری برگزار می شود.
انتهای پیام/
نظر شما