محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به مناسبت ٢٧ اردیبهشت روزجهانی ارتباطات و روابطعمومی در یادداشتی نوشت: نقش حیاتی و رسالت فرهنگی روابطعمومی در تبیین و پاسداشت گنجینههای بیکرانِ تمدن ایران انکار ناپذیر و پررنگ است.
روز جهانی ارتباطات و روابطعمومی؛ فرصتی مغتنم برای توجه دوباره به جایگاه خطیر و اثرگذار این حوزه در ایجاد پیوندی آگاهانه، هدفمند و ماندگار میان نهادهای علمی، فرهنگی و پژوهشی با افکار عمومی، نخبگان، رسانهها و جامعه است.
در روزگاری که اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و روایت درست از فعالیتها و دستاوردها، نقشی تعیینکننده در ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی نهادها ایفا میکند، روابطعمومی دیگر صرفاً یک واحد اجرایی یا رسانهای نیست، بلکه بخشی راهبردی در تحقق مأموریتهای سازمانی و تقویت تعامل میان دانش و جامعه به شمار میآید و در این مسیر، افزون بر اطلاعرسانی، رسالتی فرهنگی و تمدنی بر عهده دارد.
در پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، این نقش اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا گستره فعالیتهای این مجموعه، حوزههایی بنیادین و متنوع را دربر میگیرد که هر یک بخشی مهم از هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایرانزمین را نمایندگی میکنند.
معرفی شایسته و دقیق حوزههایی چون باستانشناسی، مردمشناسی، حفاظت و مرمت، زبانشناسی، میراث معماری و شهری، گردشگری، میراث طبیعی و هنرهای ملی، نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای حرفهای و هوشمندانه ارتباطات و روابطعمومی است تا یافتهها، پژوهشها، برنامهها و خدمات این مجموعه به شکلی روشن، مستند، قابل فهم و اثرگذار به جامعه منتقل شود.
روابطعمومی در این مسیر، افزون بر اطلاعرسانی، رسالتی فرهنگی و تمدنی بر عهده دارد؛ رسالتی که از رهگذر آن میتوان افکار عمومی را با اهمیت پژوهش در حوزه میراثفرهنگی و گردشگری آشنا ساخت، حساسیت اجتماعی نسبت به حفاظت از مواریث تاریخی و فرهنگی را افزایش داد و زمینه مشارکت بیشتر جامعه، نهادها و نسل جوان را در شناخت و صیانت از این سرمایههای ارزشمند فراهم کرد. بیتردید، هر اندازه ظرفیتهای ارتباطی در معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی این حوزهها بهدرستی به کار گرفته شود، مسیر شناخت عمیقتر میراث فرهنگی و تقویت جایگاه آن در ذهن و زندگی مردم هموارتر خواهد شد.
اینجانب با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، از تلاشهای ارزنده، مسئولانه و دلسوزانه همه فعالان این عرصه، در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بهویژه همکاران پرتلاش حوزه روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم با اتکا به دانش، خلاقیت، تعهد و نگاه آیندهنگر، بیش از پیش در معرفی ظرفیتها، مأموریتها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و پژوهشی این مجموعه موفق و مؤید باشند.
