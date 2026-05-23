برگزاری گشت عصرانه «از دژ تا شادروان» در شوشتر

عاطفه رشنویی، مدیر پایگاه‌ میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی شوشتر، در حاشیه «گشت عصرانه از دژ تا شادروان» که با مشارکت گروه بافت‌گردی «لووینه» و حضور استاد علیمحمد چهارمحالی برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، بر ضرورت بازشناسی لایه‌های پنهان تاریخ شوشتر تأکید کرد.

رشنویی با اشاره به اهمیت برگزاری

رویدادهای میدانی برای دوستداران تاریخ کهن شوشتر اظهار کرد: سامانه آبی تاریخی شوشتر تنها یک اثر ثبت‌جهانی نیست، بلکه زمینه تمدنی است که پیوند میان مهندسی آب و زیست‌بوم انسانی را به زیباترین شکل ممکن بازتاب می‌دهد.

او با اشاره به تمرکز بر زوایای نادیده شوشتر اظهار کرد: در گشت عصرانه اخیر، با تمرکز بر زوایای نادیده قلعه سلاسل، کت‌های دست‌کند حاشیه کارون و بافت پیرامونی تا خانه مستوفی و پل‌بند شادروان، تلاش شد تا ارتباط ارگانیک میان اجزای معماری و پیوستگی تاریخی این مجموعه تبیین شود.

رشنویی افزود: بازخوانی روایت‌های نو از شوشتر، مهم‌ترین دستور کار و برنامه سال جاری پایگاه میراث جهانی است. هدف ما از برگزاری این نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان و علاقه‌مندان، ایجاد یک زنجیره دانشی است که به تقویت انسجام هویت و همبستگی ملی از طریق درک عمیق میراث فرهنگی می‌انجامد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شوشتر با تأکید بر اینکه چنین برنامه‌هایی فرصت مغتنمی برای گفت‌گوهای علمی فراهم می‌آورد، خاطرنشان کرد: در این مسیر، بازدید از آثاری همچون خانه شیخ سوینی و تحلیل نقش آن‌ها در منظومه معماری شهر، به درک بهتر از یکپارچگی این تمدن آبی کمک شایانی می‌کند. معتقدیم با استمرار این رویکرد علمی، می‌توان جایگاه شوشتر را به عنوان نمادی از نبوغ ایرانی در عرصه‌های جهانی بیش از پیش تثبیت کرد.

گفتنی است، این گشت عصرانه که عصر جمعه در ادامه گرامیداشت هفته میراث فرهنگی برگزار شد، با استقبال جمعی از پژوهشگران، علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان میراث‌فرهنگی همراه بود و به زمینه‌ای برای تبادل‌نظر در خصوص حفاظت و احیای هویت بافت‌های تاریخی شوشتر تبدیل شد.

