۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۷

فرودگاه‌های اهواز و ماهشهر امروز به چرخه عملیاتی کشور بازمی‌گردند

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام‌کرد: فرودگاه‌های اهواز و ماهشهر از امروز شنبه ۲ خردادماه بازگشایی می شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای برنامه‌های کلان سازمان برای بازآفرینی و توسعه صنعت هوانوردی کشور پس از جنگ و با توجه به تغییر شرایط و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، فرودگاه‌های اهواز و ماهشهر پس از انجام ارزیابی‌های امنیتی و ایمنی و با هماهنگی کامل مراجع ذی‌ربط، مجدداً بازگشایی شد. 

با تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند ارزیابی‌ها، این دو فرودگاه از روز شنبه ۲ خردا ماه به چرخه عملیاتی کشور بازخواهند گشت و همه شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند پروازهای عادی خود را در این مسیرها از سر بگیرند. 

این اقدام گامی مهم در جهت برقراری مجدد پیوندهای هوایی و تسهیل تردد مسافران در این مناطق است. 

تاکنون تعدادی از فرودگاه‌ها در بخش‌های مرکزی، غربی و شرقی کشور به چرخه عملیاتی بازگشته‌اند و تعداد زیادی از پروازهای داخلی و بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در انجام است. 

گفتنی است، پس از ارزیابی امنیتی و ایمنی به تدریج سایر فرودگاه‌های کشور به چرخه‌ی عملیاتی اضافه خواهد شد.

حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

