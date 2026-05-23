به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای برنامه‌های کلان سازمان برای بازآفرینی و توسعه صنعت هوانوردی کشور پس از جنگ و با توجه به تغییر شرایط و بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، فرودگاه‌های اهواز و ماهشهر پس از انجام ارزیابی‌های امنیتی و ایمنی و با هماهنگی کامل مراجع ذی‌ربط، مجدداً بازگشایی شد.

با تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند ارزیابی‌ها، این دو فرودگاه از روز شنبه ۲ خردا ماه به چرخه عملیاتی کشور بازخواهند گشت و همه شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند پروازهای عادی خود را در این مسیرها از سر بگیرند.

این اقدام گامی مهم در جهت برقراری مجدد پیوندهای هوایی و تسهیل تردد مسافران در این مناطق است.

تاکنون تعدادی از فرودگاه‌ها در بخش‌های مرکزی، غربی و شرقی کشور به چرخه عملیاتی بازگشته‌اند و تعداد زیادی از پروازهای داخلی و بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی داخلی در انجام است.

گفتنی است، پس از ارزیابی امنیتی و ایمنی به تدریج سایر فرودگاه‌های کشور به چرخه‌ی عملیاتی اضافه خواهد شد.

