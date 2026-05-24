۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵

اکران ویژه «رسم صد ساله» در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

مستند «رسم صد ساله» ساخته ابراهیم شفیعی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) دوشنبه چهارم خردادماه همزمان با ایام مسلمیه روی پرده می‌رود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «رسم صد ساله» به آیین مسلمیه در شهر ری اشاره دارد، این مستند فردا دوشنبه چهارم خردادماه ساعت ۱۴:۳۰ در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رونمایی می‌شود.

شفیعی نویسنده و کارگردان این مستند ۷۶ دقیقه‌ای است، موضوع فیلم درباره مراسمی است که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار می‌شود و بیش از صد سال قدمت تاریخی دارد. این آیین ششم، هفتم و هشتم ذی الحجه برگزار می‌شود.

سجاد سبحانی و امین سروری تصویربرداری فیلم را بر عهده داشتند، جلال سعادت یار صدابردار و اکبر بلالی آهنگساز «رسم صد ساله» است. «رسم صد ساله» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

ورود به این جلسه برای علاقه‌مندان آزاد است.

مریم قربانی‌نیا
