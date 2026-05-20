۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹

همزمان با چهارمین سالگرد عروج این عالم برجسته؛

مستند سینمایی «آیت‌الله فاطمی‌نیا» ساخته می‌شود

مستند سینمایی «آیت‌الله فاطمی‌نیا» ساخته می‌شود

پیش‌تولید مستند سینمایی «آیت‌الله فاطمی‌نیا» همزمان با چهارمین سالگرد عروج این عالم ربانی و استاد برجسته عرفان اسلامی آغاز شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، همزمان با چهارمین سالگرد عروج «آیت‌الله سید عبدالله فاطمی‌نیا» پیش تولید مستند بلند سینمایی با هدف بازخوانی زندگی، شخصیت و تأثیر فرهنگی این چهره برجسته معاصر آغاز شد.

این مستند قصد دارد با بهره‌گیری از اسناد کمتر دیده‌شده، تصاویر آرشیوی و گفت‌وگوی آیت‌الله فاطمی‌نیا با شاگردان، پژوهشگران و مخاطبان، تصویری انسانی و چندلایه از جهان فکری و زیست معنوی ایشان ارائه دهد، شخصیتی که کلام و منش او برای سال‌ها در میان مخاطبان و در حافظه فرهنگی جامعه ایرانی ماندگار شده است.

کارگردانی این پروژه را مسعود طاهری، مستندساز و پژوهشگر سینمای مستند برعهده دارد که پیش از این با ساخت آثاری درباره متفکران و چهره‌های برجسته فلسفی و عرفانی همچون هانری کربن، توشی‌هیکو ایزوتسو، شیخ کلینی و نیز پرتره‌هایی از شخصیت‌هایی چون علامه سید جلال آشتیانی و علامه حسن‌زاده آملی شناخته می‌شود.

مستند سینمایی «آیت‌الله سید عبدالله فاطمی‌نیا» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و تهیه‌کنندگی آن را صدرا صدوقی برعهده دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030400444
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha