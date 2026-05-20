به گزارش میراث آریا به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، همزمان با چهارمین سالگرد عروج «آیتالله سید عبدالله فاطمینیا» پیش تولید مستند بلند سینمایی با هدف بازخوانی زندگی، شخصیت و تأثیر فرهنگی این چهره برجسته معاصر آغاز شد.
این مستند قصد دارد با بهرهگیری از اسناد کمتر دیدهشده، تصاویر آرشیوی و گفتوگوی آیتالله فاطمینیا با شاگردان، پژوهشگران و مخاطبان، تصویری انسانی و چندلایه از جهان فکری و زیست معنوی ایشان ارائه دهد، شخصیتی که کلام و منش او برای سالها در میان مخاطبان و در حافظه فرهنگی جامعه ایرانی ماندگار شده است.
کارگردانی این پروژه را مسعود طاهری، مستندساز و پژوهشگر سینمای مستند برعهده دارد که پیش از این با ساخت آثاری درباره متفکران و چهرههای برجسته فلسفی و عرفانی همچون هانری کربن، توشیهیکو ایزوتسو، شیخ کلینی و نیز پرترههایی از شخصیتهایی چون علامه سید جلال آشتیانی و علامه حسنزاده آملی شناخته میشود.
مستند سینمایی «آیتالله سید عبدالله فاطمینیا» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است و تهیهکنندگی آن را صدرا صدوقی برعهده دارد.
