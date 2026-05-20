اکران «راش» و «کد ۷۰۰» در سالن حقیقت

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه‌های هفتگی «پاتوق مستند»، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه مستند بلند «راش» ساخته نیما مهدیان ساعت ۱۴:۳۰ در سالن حقیقت مرکز گسترش نمایش داده می شود. «راش» درباره جنگ دوازده روزه، تاثیر آن بر زندگی مردم و حواشی این رخداد است.

«کد ۷۰۰» ساخته مینا قاسمی زواره که زندگی امیرحسین یکی از قربانیان جوان حمله اسرائیل به ایران در جنگ دوازده روزه را روایت می‌کند، دوشنبه چهارم خرداد ساعت ۱۴:۳۰ در مرکز گسترش نمایش داده می‌شود.

مستندهای «راش» و «کد ۷۰۰» از مجموعه مستندهای «ایران» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی هستند. حضور در «پاتوق مستند» برای دوستداران سینما، آزاد و رایگان است.

انتهای پیام/