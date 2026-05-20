به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا در این دیدار با تاکید بر اینکه رادیو خانه هنرمندانی است که برای فرهنگ ایران خاطره ساخته‌اند، گفت: پیشکسوتان رادیو سرمایه‌های ارزشمند فرهنگ و رسانه کشور هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای فرهنگی و انسانی است.

معاون صدا ادامه داد: ما وظیفه داریم همواره قدردان سال‌ها تلاش و اثرگذاری پیشکسوتان رادیو باشیم. رادیو بدون صدای این بزرگان معنا پیدا نمی‌کند و خانه اصلی هنرمندانی است که عمرشان را برای فرهنگ این سرزمین گذاشته‌اند.

او افزود: خانم شمسی فضل‌ الهی از چهره‌های ماندگار و اثرگذار رادیو هستند که نسل‌های مختلف با صدای او خاطره دارند. حضور امروز ما ادای احترام به هنرمندی است که سال‌ها در عرصه روایت، نمایش و شاهنامه‌خوانی برای مردم ایران خاطره ساخته است.

محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا نیز در این دیدار با قرائت شعر سپید، از نقش پیشکسوتان در حفظ زبان و فرهنگ ایرانی سخن گفت و تاکید کرد: رادیو همیشه تکیه‌گاه زبان فارسی بوده و هنرمندانی چون شمسی فضل‌ الهی با روایت‌ها و شاهنامه‌خوانی‌هایشان، بخشی از هویت شنیداری و ادبی مردم ایران را شکل داده‌اند. صدای این هنرمندان، حافظ خاطره جمعی چند نسل است.

ابوذر ابراهیم، مدیر روابط عمومی معاونت صدا نیز با اشاره به اهمیت تکریم هنرمندان پیشکسوت اظهار کرد: پاسداشت پیشکسوتان، توجه به ریشه‌های فرهنگی رسانه و حفظ پیوند نسل امروز با سرمایه‌های ماندگار رادیو است. هنرمندانی چون شمسی فضل‌ الهی بخشی از تاریخ زنده رادیو هستند.

شمسی فضل‌ الهی نیز در این دیدار با مرور خاطرات خود از ورود به رادیو و سال‌های فعالیتش گفت: رادیو، بخشی از زندگی و هویت من است. از روزهای برنامه‌های زنده تا امروز، لحظه‌لحظه حضور در رادیو برایم خاطره و عشق بوده است.

او ادامه داد: سال‌های زیادی در نمایش‌های رادیویی، شاهنامه‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی فعالیت کردم و همیشه احساس می‌کردم رادیو نزدیک‌ترین رسانه به مردم است. ضمن اینکه مردم به واسطه گوش دادن به برنامه‌های رادیو می‌توانند با ادبیات غنی کشورمان و شاعران بیشتر آشنا شده و ترغیب شوند تا بیشتر مطالعه کنند. هنوز هم وقتی درباره رادیو صحبت می‌کنم، انگار تمام آن خاطره‌ها دوباره زنده می‌شوند.

این بازیگر، گوینده و کارگردان پیشکسوت رادیو که سال‌ها با ایفای نقش در نمایش‌های رادیویی و شاهنامه‌خوانی شناخته شده است، در پایان این دیدار بخش‌هایی از شاهنامه فردوسی را خواند و فضای دیدار را رنگ و بوی ادبیات و فرهنگ ایرانی بخشید.

معاون صدا نیز با اهدای لوح از شمسی فضل‌ الهی تقدیر کرد.

انتهای پیام/