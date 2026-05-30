به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزنامه نیویورک پست در گزارشی با اشاره به کاهش هزاران پرواز از سوی شرکت‌های هواپیمایی و افزایش هزینه‌های سفر در مسیرهای فراآتلانتیک، اعلام کرد که مسافران آمریکایی احتمالا در تابستان امسال با یکی از گران‌ترین دوره‌های سفر خارجی در سال‌های اخیر مواجه خواهند شد.

این گزارش با اشاره به بسته شدن تنگه هرمز ــ مسیری که حدود ۴۰ درصد از سوخت جت مورد نیاز اروپا از طریق آن تامین می‌شود ــ می‌نویسد که از زمان آغاز جنگ علیه ایران، این گذرگاه راهبردی با اختلال مواجه شده و در نتیجه، هزینه تامین سوخت برای شرکت‌های هواپیمایی اروپایی بیش از دو برابر افزایش یافته است.

داده‌های منتشرشده از سوی پایگاه رصد سفر کایاک نیز از جهش قابل توجه قیمت بلیت در مهم‌ترین مقاصد گردشگری اروپا حکایت دارد. بر اساس این آمار، میانگین قیمت بلیت پرواز به لندن در هفته گذشته به یک هزار و ۱۵۱ دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۸۲۶ دلار در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ بلیت پرواز به رم با رشد ۳۲ درصدی به طور میانگین به یک هزار و ۶۶ دلار رسیده و هزینه سفر هوایی به پاریس نیز با افزایش ۲۸ درصدی، به حدود یک هزار و ۵۹ دلار بالغ شده است؛ آن هم در شرایطی که فصل اوج سفرهای تابستانی هنوز به طور رسمی آغاز نشده است.

«برایان کلی» بنیانگذار پایگاه تخصصی سفر The Points Guy، با اشاره به آثار بلندمدت اختلال در زنجیره تامین سوخت هوانوردی، تصریح کرد: حتی اگر در همین لحظه نیز توافقی حاصل شود، بین شش تا هشت هفته زمان لازم است تا سوخت مورد نیاز به شبکه حمل‌ونقل هوایی اروپا برسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر یورو، فشار مضاعفی بر هزینه‌های سفر شهروندان آمریکایی وارد کرده و قدرت خرید آنان را در مقاصد اروپایی کاهش داده است.

در همین حال، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی برای جبران افزایش هزینه‌های عملیاتی، سیاست دریافت هزینه‌های جانبی بیشتر را در پیش گرفته‌اند. افزایش نرخ بار تحویلی و اعمال عوارض جدید سوخت از جمله اقداماتی است که در هفته‌های اخیر از سوی برخی شرکت‌های بزرگ اروپایی اجرایی شده است.

در این چارچوب، شرکت‌های هواپیمایی ایرفرانس و کی‌ال‌ام (KLM) هزینه اضافی سوخت در پروازهای طولانی‌مدت خود را از ۵۰ یورو به ۱۰۰ یورو افزایش داده‌اند؛ رقمی که معادل رشد هزینه‌ای از حدود ۵۸ دلار به ۱۱۶ دلار برای هر مسافر است.

کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند که افزایش هزینه‌ها تنها بخشی از چالش پیش روی مسافران است و محدودیت ظرفیت پروازی می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای بازار گردشگری بین‌المللی به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، لغو و کاهش پروازها به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پیش روی برنامه‌ریزی سفرهای تابستانی تبدیل شده است.

مسیرهای میان آمریکای شمالی و اروپا که در زمره پرمصرف‌ترین خطوط هوایی از نظر مصرف سوخت قرار دارند، از نخستین بخش‌هایی هستند که تحت تاثیر این محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.

در همین راستا، شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا ماه گذشته اعلام کرد که به دلیل کمبود سوخت ناشی از جنگ، تا ماه اکتبر (مهرماه) حدود ۲۰ هزار پرواز کوتاه‌مدت خود را کاهش خواهد داد.

«جو آدامسکی» مدیر یک شرکت مشاوره اروپایی در حوزه انرژی و حمل‌ونقل نیز هشدار داد که ذخایر سوخت اتحادیه اروپا به حدود ۲۱ روز کاهش یافته است؛ رقمی که در مقایسه با سطح متعارف ۳۰ روزه، نشانه‌ای نگران‌کننده برای صنعت هوانوردی و گردشگری اروپا محسوب می‌شود.

به گفته وی، محدودیت منابع موجود و فقدان مسیرهای جایگزین سریع برای تامین سوخت، چشم‌انداز بازگشت بازار حمل‌ونقل هوایی به شرایط عادی را با ابهام‌های جدی مواجه کرده و می‌تواند بر روند سفرهای بین‌المللی در ماه‌های پیش رو تاثیرگذار باشد.

