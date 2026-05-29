به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وزارت فرهنگ یونان اعلام کرد این آرامگاه در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی در «تپه کاستا» واقع در آمفی‌پولیس کشف شده است؛ محوطه‌ای باستانی در شمال یونان که حدود ۱۰۰ کیلومتر در شمال شرقی شهر تسالونیکی قرار دارد و بقایای یک شهر مهم مقدونی را در خود جای داده است.

مقام‌های یونانی می‌گویند عملیات مرمت و بازسازی اخیر، برای نخستین بار نمای کامل حصار پیرامونی این مجموعه را آشکار کرده و ابعاد گسترده این بنای تدفینی را نمایان ساخته است.

بر اساس اعلام وزارت فرهنگ یونان، این حصار که ساخت آن به قرن چهارم پیش از میلاد بازمی‌گردد، محیطی نزدیک به ۴۹۷ متر دارد و تپه‌ای تدفینی با وسعتی بیش از ۲۰ هکتار را در بر گرفته است؛ ابعادی که از اهمیت و جایگاه ویژه صاحب یا صاحبان این آرامگاه در ساختار سیاسی و اجتماعی مقدونیه باستان حکایت دارد.

تصاویر منتشرشده از سوی این وزارتخانه، راهروهای مرمرین، عناصر معماری پیچیده و جزئیات ظریف حجاری و مجسمه‌سازی را نشان می‌دهد؛ ویژگی‌هایی که به گفته باستان‌شناسان، بیانگر تعلق این مجموعه به یکی از چهره‌های بلندپایه عصر مقدونی است.

لینا مندونی، وزیر فرهنگ یونان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: تپه کاستا بنایی شاخص و کم‌نظیر از دوره مقدونی به شمار می‌رود که با تکمیل بازسازی هندسی و نمایان شدن کامل حصار پیرامونی آن، اکنون اهمیت تاریخی و ارزش معماری خود را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد.

شهر آمفی‌پولیس در تاریخ پادشاهی مقدونیه جایگاهی مهم داشته و با شماری از شخصیت‌های برجسته مرتبط با اسکندر مقدونی پیوند خورده است. منابع تاریخی از اقامت سه تن از ژنرال‌های اسکندر، یعنی نئارخوس، هفایستیون و لائومدون، در این شهر یاد کرده‌اند.

پس از مرگ اسکندر نیز، مقامات آمفی‌پولیس وفاداری خود را به المپیاس، مادر اسکندر، حفظ کردند و تنها به دستور او حاضر شدند شهر را به کاساندر، از جانشینان اسکندر، واگذار کنند.

در ادامه تحولات سیاسی آن دوره، کاساندر رکسانا، همسر اسکندر و اسکندر چهارم، فرزند او را در آمفی‌پولیس زندانی کرد و بعدها دستور قتل آن‌ها را صادر کرد؛ رخدادی که این شهر را به یکی از کانون‌های مهم منازعات جانشینی در جهان هلنیستی بدل ساخت.

