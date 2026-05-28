به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با اوج‌گیری گرایش جهانی به «اقامت در بناهای احیاشده» و تبدیل ساختمان‌های تاریخی به فضاهای گردشگری، زندان‌های قدیمی نیز به یکی از تازه‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری لوکس تبدیل شده‌اند؛ بناهایی که روزگاری نماد انزوا، مجازات و محدودیت بودند و امروز با بازآفرینی معماری و کارکرد، به اقامتگاه‌هایی ویژه برای گردشگران تجربه‌گرا بدل شده‌اند.

بر اساس پیش‌بینی‌های صنعت سفر در سال ۲۰۲۶، «هتل‌های بازآفرینی‌شده» از مهم‌ترین روندهای نوظهور گردشگری جهانی به شمار می‌روند؛ روندی که در آن، میراث تاریخی و روایت‌های گذشته به بخشی از تجربه اقامت گردشگران تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب، شماری از زندان‌های سابق در نقاط مختلف جهان، پس از مرمت و بازطراحی، اکنون به هتل‌هایی لوکس، بوتیک‌هتل‌ها و مجموعه‌های اقامتی فرهنگی تبدیل شده‌اند.

زندان نوجوانان نارا؛ میراث دوره میجی در خدمت گردشگری ژاپن

یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این روند، زندان سابق نوجوانان نارا در ژاپن است که قرار است در قالب مجموعه‌ای اقامتی متعلق به گروه «هیشینو ریزورتز» فعالیت خود را آغاز کند.

این مجموعه که نخستین‌بار در سال ۱۹۰۸ و در دوره میجی ساخته شد، تا سال ۲۰۱۷ به عنوان زندان فعال مورد استفاده قرار داشت و پس از تعطیلی، در فهرست آثار مهم ملی ژاپن ثبت شد.

در پروژه بازآفرینی این بنا، تلاش شده عناصر اصلی معماری زندان، از جمله نمای آجری قرمز و سازه‌های فلزی داخلی، حفظ شود؛ با این حال، طراحی جدید فضایی آرام، باز و متناسب با استانداردهای اقامت لوکس ایجاد کرده است.

این هتل تماما از سوئیت تشکیل شده و برای ساخت هر واحد، چندین سلول انفرادی سابق به یکدیگر متصل شده‌اند. همچنین بخشی که پیش‌تر بازداشتگاه بوده، اکنون به رستورانی با تلفیق آشپزی ژاپنی و فرانسوی تبدیل شده است.

در کنار این مجموعه، موزه زندان نارا نیز راه‌اندازی می‌شود تا بازدیدکنندگان با تاریخ این بنا و تحولات نظام کیفری ژاپن آشنا شوند.

زندان روشنفکران معترض؛ فور سیزنز استانبول

یکی دیگر از مشهورترین نمونه‌های جهانی، هتل فور سیزنز استانبول در منطقه سلطان‌احمد است؛ بنایی که در سال ۱۹۱۸ به دست معمار برجسته عثمانی، کمال‌الدین بی، ساخته شد و سال‌ها به عنوان زندان مورد استفاده قرار داشت.

این زندان در دوره‌ای محل نگهداری روشنفکران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران مخالف بود و برخی آثار مهم ادبیات ترکیه در همین فضا نوشته شدند.

این ساختمان پس از بازسازی گسترده، در سال ۱۹۹۶ به هتل لوکس فور سیزنز تبدیل شد. هرچند بسیاری از فضاهای زندان تغییر کاربری یافته‌اند، اما بخش‌هایی از معماری اصیل بنا، از جمله سنگ‌کاری‌ها و برخی جزئیات تاریخی، همچنان حفظ شده‌اند.

قرارگیری این هتل در قلب تاریخی استانبول، دسترسی مستقیم به مجموعه‌ای از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی ترکیه از جمله ایاصوفیه و کاخ توپکاپی را فراهم کرده است.

از زندان انقلابیون تا بوتیک‌هتل در آلمان

هتل «لیبرتی» در شهر اوفن‌بورگ آلمان نیز نمونه‌ای دیگر از بازآفرینی معماری زندان در صنعت گردشگری است.

این مجموعه که پیشینه آن به دهه ۱۸۴۰ بازمی‌گردد، زمانی محل نگهداری زندانیان سیاسی و انقلابیون آلمانی بود. ساختمان تاریخی زندان در جریان پروژه‌ای معماری، با حفظ بخشی از هویت اولیه خود، به هتلی مدرن تبدیل شد.

در طراحی داخلی این مجموعه، نشانه‌هایی از گذشته زندان همچنان دیده می‌شود؛ از درهای کوچک سلول‌ها گرفته تا نام رستوران هتل که اشاره‌ای نمادین به غذای ساده زندانیان دارد.

چارلز استریت؛ زندانی که به نماد هتلداری لوکس بوستون بدل شد

زندان تاریخی چارلز استریت در بوستون آمریکا نیز پس از دهه‌ها فعالیت، اکنون در قالب «هتل لیبرتی» فعالیت می‌کند؛ هتلی که بسیاری از عناصر معماری زندان از جمله نرده‌های آهنی و سلول‌های قدیمی را حفظ کرده است.

این بنا که در قرن نوزدهم ساخته شده بود، به دلیل طراحی متفاوت و نورگیر مرکزی خود شهرت داشت و همین ویژگی‌ها امروز به یکی از مهم‌ترین عناصر بصری هتل تبدیل شده‌اند.

فضاهای عمومی، رستوران‌ها و بارهای مجموعه نیز با الهام از گذشته زندان نام‌گذاری شده‌اند و بازدیدکنندگان می‌توانند در تورهای ویژه، با تاریخ این زندان آشنا شوند.

پنتریج؛ زندان مخوف استرالیا که به اقامتگاهی سلامت‌محور تبدیل شد

در استرالیا نیز زندان بدنام پنتریج، که زمانی محل نگهداری برخی مجرمان مشهور این کشور بود، اکنون به مجموعه‌ای فرهنگی و گردشگری تبدیل شده است.

بخش «بی» این زندان تاریخی امروز در قالب هتل بوتیک «اینترلود» فعالیت می‌کند؛ هتلی با تنها ۱۹ سوئیت که هر یک از اتصال چند سلول انفرادی شکل گرفته‌اند.

در بازطراحی این مجموعه، سنگ‌چینی تاریخی بنا حفظ شده و در کنار آن، امکانات مدرن و فضاهای رفاهی جدید ایجاد شده است. استخر سرپوشیده زیرزمینی، بخش مرکزی این هتل را تشکیل می‌دهد و مدیریت مجموعه از آن به عنوان نخستین اقامتگاه شهری سلامت‌محور جهان در یک زندان بازآفرینی‌شده یاد می‌کند.

گردشگران همچنین می‌توانند در تورهای تاریخی زندان پنتریج شرکت کرده و با گذشته این مجموعه آشنا شوند.

