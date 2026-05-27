به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رویداد سالانه «روتز اروپا ۲۰۲۶» که یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های تخصصی صنعت هوانوردی، فرودگاهی و توسعه گردشگری در قاره اروپا به شمار می‌رود، امسال در شهر ساحلی ریمینی برگزار شد؛ رویدادی که با محوریت توسعه مسیرهای پروازی، بازاریابی هوانوردی و تقویت پیوند میان فرودگاه‌ها، مقاصد گردشگری و شرکت‌های هواپیمایی، برترین عملکردهای سال را مورد تقدیر قرار داد.

در این دوره، شش جایزه اصلی در بخش‌های مختلف اهدا شد که سه جایزه به فرودگاه‌های برتر در حوزه بازاریابی توسعه مسیرهای هوایی اختصاص یافت و سایر جوایز نیز به موفق‌ترین مقصد گردشگری و برترین شرکت هواپیمایی فعال در توسعه مسیرهای سودآور تعلق گرفت.

بر اساس دسته‌بندی انجام‌شده بر پایه حجم جابه‌جایی مسافران، فرودگاه فلورانس در رده فرودگاه‌های زیر پنج میلیون مسافر، فرودگاه بین‌المللی آتن در بخش بیش از ۲۰ میلیون مسافر و فرودگاه پراگ در رده پنج تا ۲۰ میلیون مسافر موفق به کسب عنوان برتر شدند.

با این حال، نقطه اوج مراسم امسال، انتخاب فرودگاه پراگ به‌عنوان برنده نهایی تمامی رده‌ها بود؛ افتخاری که برای نخستین بار به این هاب هوایی جمهوری چک تعلق گرفت و جایگاه آن را در معادلات حمل‌ونقل هوایی اروپا بیش از پیش ارتقا داد.

فرودگاه پراگ در سال ۲۰۲۵ موفق شد ۱۷.۸ میلیون مسافر را جابه‌جا کند؛ آماری که نشان‌دهنده رشد ۸.۵ درصدی نسبت به سال قبل است و حتی از سطح ترددهای پیش از همه‌گیری کرونا نیز فراتر رفته است. این روند صعودی، بازتابی از سیاست‌های توسعه‌محور و نگاه راهبردی مدیریت این فرودگاه در تقویت اتصال‌پذیری بین‌المللی به شمار می‌رود.

«یری ویسکوچ» مدیر اجرایی توسعه بازرگانی هوانوردی فرودگاه پراگ، کسب این دو جایزه را دستاوردی مهم در فضای رقابتی هوانوردی اروپا توصیف کرد و گفت: راهبرد بلندمدت ما بر پایه همکاری باز و پایدار با شرکای هوایی بنا شده و تمرکز آن نه‌تنها بر افتتاح مسیرهای جدید، بلکه بر افزایش ظرفیت صندلی و تعداد پروازها در مسیرهای موجود است؛ رویکردی که در نهایت، رقابت‌پذیری و دسترسی‌پذیری فرودگاه پراگ را در افق بلندمدت تقویت می‌کند.

این موفقیت در حالی رقم خورده که فرودگاه پراگ پیش‌تر نیز در رویداد «روتز ورلد ۲۰۲۵» در رده فرودگاه‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون مسافر عنوان برتر را کسب کرده بود؛ موضوعی که از تداوم روند صعودی و تثبیت جایگاه بین‌المللی این فرودگاه حکایت دارد.

سرمایه‌گذاری گسترده پراگ برای توسعه شبکه هوایی

فرودگاه پراگ در ادامه سیاست توسعه‌گرایانه خود، طی سال ۲۰۲۵ از راه‌اندازی ۴۶ مسیر پروازی جدید و ۲۴ مقصد تازه حمایت کرد و همزمان میزبان آغاز فعالیت ۱۲ شرکت هواپیمایی جدید شد؛ اقدامی که تعداد ایرلاین‌های فعال در این فرودگاه را به ۸۹ شرکت رسانده است.

در میان مسیرهای جدید، راه‌اندازی پروازهای مستقیم به مقاصدی چون سئول توسط آسیانا ایرلاینز، ابوظبی با الاتحاد ایرویز، تورنتو توسط ایر کانادا و شارجه با ایر عربیا از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این فرودگاه به شمار می‌رود.

همچنین برای سال جاری میلادی، افتتاح مسیرهای دوربرد جدیدی از جمله پرواز به فیلادلفیا توسط امریکن ایرلاینز و مسیر تایپه توسط استارلاکس ایرلاینز در دستور کار قرار گرفته است؛ مسیری که نخستین اتصال این شرکت تایوانی به اروپا محسوب می‌شود.

سومین قهرمانی متوالی جت۲

در بخش شرکت‌های هواپیمایی نیز Jet۲.com موفق شد برای سومین سال پیاپی عنوان بهترین شرکت هواپیمایی «روتز اروپا» را از آن خود کند؛ موفقیتی که جایگاه این ایرلاین کم‌هزینه بریتانیایی را در بازار پروازهای تفریحی اروپا بیش از پیش تقویت کرده است.

این شرکت هم‌اکنون از ۱۴ پایگاه عملیاتی در سراسر بریتانیا، بیش از ۶۵۰ مسیر پروازی را به بیش از ۸۰ مقصد اروپایی پوشش می‌دهد و تازه‌ترین پایگاه آن در فرودگاه لندن گت‌ویک از مارس ۲۰۲۶ فعالیت خود را آغاز کرده است.

جت۲ همچنین برای تابستان امسال ۳۷ مسیر جدید به شبکه خود افزوده که مقاصدی چون لاپالما در اسپانیا، پالرمو در ایتالیا و ساموس در یونان را شامل می‌شود.

در پایان مراسم، منطقه امیلیا-رومانیا، شهرداری ریمینی و فرودگاه بین‌المللی ریمینی و سن‌مارینو به‌صورت رسمی میزبانی دوره بعدی این رویداد را به فرودگاه فرپورت تاو آنتالیا واگذار کردند تا نسخه ۲۰۲۷ این رویداد در آنتالیا برگزار شود.

برندگان «روتز اروپا ۲۰۲۶»

کمتر از ۵ میلیون مسافر: فرودگاه فلورانس

۵ تا ۲۰ میلیون مسافر: فرودگاه پراگ

بیش از ۲۰ میلیون مسافر: فرودگاه بین‌المللی آتن

مقصد برتر: هیات گردشگری جزایر قناری - پروموتور

شرکت هواپیمایی برتر: Jet۲.com

برنده نهایی تمامی رده‌ها: فرودگاه پراگ

