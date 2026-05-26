به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به‌دنبال انتشار تصاویر حضور «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بنای تاریخی تاج‌محل هند، سفارت جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد با انتشار پیامی کنایه‌آمیز، رویکرد دوگانه واشنگتن در قبال تمدن و فرهنگ ایرانی را مورد انتقاد قرار داد.

در این پیام آمده است: اگر وزیر خارجه آمریکا با تاریخ و معماری آشنا بود، در چنین مکانی صرفا برای گرفتن عکس یادگاری ژست نمی‌گرفت؛ بنایی که به عشق همسر ایرانی پادشاه هند ساخته شده و حاصل ذوق، هنر و نبوغ معماران ایرانی است، در حالی که دولت متبوع او هم‌زمان تمدن ایرانی را تهدید کرده و به دیگر تمدن‌ها اهانت می‌کند.

تاج‌محل که از مشهورترین آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می‌رود، نمادی برجسته از پیوندهای عمیق فرهنگی ایران و شبه‌قاره هند محسوب می‌شود. بسیاری از پژوهشگران تاریخ هنر و معماری، تأثیر مستقیم هنر ایرانی، خوشنویسی فارسی و مهندسی معماران ایرانی را در طراحی و ساخت این مجموعه تاریخی مورد توجه قرار داده‌اند.

اظهارات سفارت ایران در حالی مطرح شده که سیاست‌های فرهنگی و بین‌المللی ایالات متحده بارها از سوی تحلیلگران به دلیل اتخاذ رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه و تقابلی در قبال تمدن‌های مستقل مورد انتقاد قرار گرفته است.

