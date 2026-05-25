به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به‌دنبال تشدید سیاست‌های مهاجرتی و امنیتی دولت آمریکا، صنعت گردشگری این کشور در سال ۲۰۲۵ برخلاف روند رو به رشد گردشگری جهانی، با کاهش معنادار ورود گردشگران خارجی مواجه شده است؛ وضعیتی که کارشناسان و نهادهای تحلیلی بین‌المللی از آن به‌عنوان «رکود ترامپی» یاد می‌کنند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، در حالی که میانگین رشد گردشگری بین‌المللی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد برآورد شده، ایالات متحده در همین بازه زمانی کاهش ۵.۴ درصدی ورود گردشگران خارجی را تجربه کرده است؛ افتی که آن را باید محصول مستقیم سخت‌تر شدن سیاست‌های مهاجرتی، افزایش کنترل‌های مرزی، فضای روانی ناشی از تنش‌های سیاسی و کاهش جذابیت اجتماعی آمریکا برای بخشی از گردشگران جهانی دانست.

در میان بازارهای اصلی گردشگری آمریکا، بیشترین افت مربوط به گردشگران کانادایی بوده است؛ به‌گونه‌ای که شمار سفر شهروندان کانادا به آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۸ درصد کاهش یافته است. همچنین ورود گردشگران فرانسوی و آلمانی نیز روندی نزولی داشته و تنها بازار بریتانیا رشد ناچیز ۰.۵ درصدی را ثبت کرده است.

تحلیلگران معتقدند این روند نه‌تنها متوقف نشده، بلکه نشانه‌های استمرار آن در سال ۲۰۲۶ نیز آشکار شده است. آمارها نشان می‌دهد شمار مسافران اروپایی ورودی به آمریکا در نخستین ماه سال جاری میلادی، ۵.۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

در این میان، مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اجتماعی به تشدید بی‌اعتمادی گردشگران خارجی نسبت به سفر به آمریکا دامن زده‌اند؛ از مواضع غیرقابل پیش‌بینی در سیاست خارجی و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا گزارش‌های مربوط به برخوردهای سختگیرانه مأموران مرزی و بازرسی تجهیزات الکترونیکی مسافران در مبادی ورودی.

همزمان، اعمال محدودیت‌های سفر برای ده‌ها کشور، از جمله برخی کشورهای حاضر در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ نظیر ایران، سنگال، ساحل عاج و هائیتی، نگرانی‌ها درباره دسترسی عادلانه و روان هواداران فوتبال به خاک آمریکا را افزایش داده است. افزوده شدن هزینه ۲۵۰ دلاری موسوم به «کارمزد سلامت ویزا» برای ویزاهای غیرمهاجرتی نیز به‌عنوان مانعی تازه در برابر سفرهای تفریحی و تجاری ارزیابی می‌شود.

در چنین شرایطی، نگاه‌ها به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ دوخته شده؛ رویدادی که قرار است به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود و پیش‌تر از آن به‌عنوان موتور محرک احیای گردشگری آمریکا یاد می‌شد.

شرکت پژوهشی «توریسم اکونومیکس» پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود جام جهانی می‌تواند بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار گردشگر خارجی را روانه آمریکا کند و سهم قابل توجهی در احیای بازار سفر این کشور داشته باشد. این موسسه همچنین برآورد کرده بود نزدیک به یک‌سوم رشد گردشگری آمریکا در سال ۲۰۲۶، مستقیماً ناشی از برگزاری این رویداد جهانی خواهد بود.

با این حال، داده‌های جدید نشانه‌های متفاوتی را آشکار می‌کند. طبق گزارش‌های منتشرشده، رزرو پروازها از اروپا به آمریکا برای تابستان امسال بیش از ۱۴ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فضای منفی شکل‌گرفته پیرامون سیاست‌های مرزی و مهاجرتی آمریکا، فراتر از یک نوسان مقطعی عمل کرده است.

همزمان، پیشنهاد جدید اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا مبنی بر الزام متقاضیان مجوز سفر ESTA به عمومی‌سازی سوابق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی طی پنج سال گذشته، نگرانی‌های تازه‌ای را در میان گردشگران اروپایی و فعالان صنعت سفر ایجاد کرده است.

اتحادیه آژانس‌های مسافرتی و تورگردانان اروپا هشدار داده است که «اثر تجمعی» این سیاست‌ها می‌تواند سفر به آمریکا را برای گردشگران خارجی «پیچیده‌تر، مداخله‌گرانه‌تر و کم‌دسترس‌تر» کند؛ روندی که حتی ممکن است بخشی از مسافران بالقوه را به‌طور کامل از انتخاب آمریکا به‌عنوان مقصد سفر منصرف سازد.

در همین حال، گزارش‌های منتشرشده از صنعت هتلداری آمریکا نیز حاکی از آن است که میزان استقبال از ظرفیت‌های رزروشده برای جام جهانی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده و برخی گروه‌های هتلداری از بازگرداندن بخشی از اتاق‌های پیش‌رزروشده خبر داده‌اند.

کارشناسان صنعت گردشگری معتقدند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، جام جهانی ۲۰۲۶ هرچند می‌تواند به افزایش نسبی ورود گردشگران کمک کند، اما قادر نخواهد بود به‌تنهایی تصویر آسیب‌دیده گردشگری آمریکا را ترمیم کند.

آنچه امروز در صنعت سفر آمریکا مشاهده می‌شود، بازتاب مستقیم تأثیر سیاست، امنیت و فضای اجتماعی بر اقتصاد گردشگری است؛ صنعتی که بیش از هر زمان دیگری به «اعتماد بین‌المللی» وابسته شده است.

