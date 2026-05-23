به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با گسترش نفوذ صنایع خلاق و محتوای تصویری در جهان، الگوهای جدیدی از گردشگری فرهنگی در آسیا در حال شکل‌گیری است؛ روندی که در آن، آثار انیمیشن، انیمه و روایت‌های تصویری، به عاملی اثرگذار در انتخاب مقصد سفر تبدیل شده‌اند.

در این الگوی نوظهور که از آن با عنوان «سفرهای الهام‌گرفته از آثار تصویری» یاد می‌شود، علاقه‌مندان فرهنگ معاصر آسیایی، برای حضور در رویدادهای تخصصی، بازدید از لوکیشن‌های شناخته‌شده آثار محبوب و تجربه فضاهای فرهنگی مرتبط، به مقاصد مختلف سفر می‌کنند؛ موضوعی که به‌تدریج جایگاه قابل‌توجهی در اقتصاد گردشگری آسیا یافته است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی Trip.com، جست‌وجوی تجربه‌های گردشگری مرتبط با انیمه و کمیک در آسیا نسبت به سال گذشته ۱۹۵ درصد رشد داشته است. این افزایش تقاضا عمدتاً از سوی گردشگران هنگ‌کنگ، تایوان، اندونزی، فیلیپین و کره جنوبی هدایت می‌شود و نشان می‌دهد صنایع فرهنگی و سرگرمی، به یکی از پیشران‌های جدید گردشگری منطقه تبدیل شده‌اند.

انیمه و نقش فزاینده صنایع فرهنگی در اقتصاد گردشگری

کارشناسان معتقدند انیمه و تولیدات تصویری مرتبط، دیگر صرفاً گونه‌ای از سرگرمی نیستند، بلکه به بخشی از اقتصاد خلاق و ابزارهای اثرگذار در دیپلماسی فرهنگی کشورها بدل شده‌اند؛ ظرفیتی که با توسعه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین، مخاطبانی فراتر از مرزهای جغرافیایی پیدا کرده است.

آثار پرمخاطبی همچون One Piece، Demon Slayer و Naruto طی سال‌های اخیر توانسته‌اند مخاطبان گسترده‌ای در سطح جهان جذب کنند و به شکل‌گیری نسل تازه‌ای از گردشگران فرهنگی کمک کنند؛ گردشگرانی که بیش از گذشته به دنبال تجربه‌های روایت‌محور و تعاملی هستند.

رونق جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگ تصویری

رشد محبوبیت انیمه و کمیک، به افزایش تقاضا برای حضور در جشنواره‌ها و گردهمایی‌های مرتبط نیز منجر شده است. جشنواره AnimeJapan ۲۰۲۶ در توکیو از جمله مهم‌ترین این رویدادها به شمار می‌رود که طبق گزارش Trip.com، فروش بلیت آن برای گردشگران خارجی نسبت به سال گذشته ۶۹۷ درصد افزایش یافته و بازدیدکنندگانی از ۸۲ کشور و منطقه جهان را جذب کرده است.

همچنین رویدادهایی مانند Hong Kong Comic Con ۲۰۲۶ و جشنواره Comiket ژاپن، به بستری مهم برای توسعه گردشگری رویدادمحور تبدیل شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد هم‌زمان با برگزاری این رویدادها، میزان رزرو هتل در مناطق پیرامونی نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند؛ مسئله‌ای که بیانگر اثر مستقیم صنایع فرهنگی بر زنجیره خدمات گردشگری، هتلداری و اقتصاد محلی است.

لوکیشن‌های آثار تصویری؛ مقاصد جدید گردشگری فرهنگی

در سال‌های اخیر، بسیاری از مکان‌هایی که در آثار انیمه و مانگا به تصویر کشیده شده‌اند، به مقاصد محبوب گردشگران تبدیل شده‌اند. آژانس گردشگری ژاپن اعلام کرده است سهم گردشگران خارجی که با انگیزه بازدید از مکان‌های مرتبط با فیلم و انیمه به این کشور سفر می‌کنند، از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.

از جمله این مقاصد می‌توان به گذرگاه راه‌آهن نزدیک ایستگاه Kamakura-Koko-mae اشاره کرد که پس از حضور در مانگای Slam Dunk، به یکی از نقاط شناخته‌شده برای علاقه‌مندان فرهنگ تصویری ژاپن تبدیل شده است.

همچنین محله‌های آکیهابارا و ایکه‌بوکورو در توکیو، که از مهم‌ترین مراکز عرضه محصولات فرهنگی و هنری مرتبط با انیمه و کمیک به شمار می‌روند، در سال‌های اخیر با رشد مستمر ورود گردشگران مواجه بوده‌اند.

گردشگری تجربه‌محور؛ افق تازه اقتصاد خلاق

تحلیلگران حوزه گردشگری بر این باورند که رشد سفرهای الهام‌گرفته از آثار تصویری، بخشی از روند گسترده‌تر «گردشگری تجربه‌محور» در جهان است؛ مدلی که در آن، گردشگران بیش از گذشته به دنبال تجربه‌های فرهنگی عمیق، تعاملی و هویت‌محور هستند.

در همین چارچوب، مجموعه‌های اقامتی و مراکز گردشگری نیز به‌سمت طراحی تجربه‌های موضوع‌محور حرکت کرده‌اند. برای نمونه، برخی اقامتگاه‌های ژاپن با طراحی فضاهای الهام‌گرفته از آثار محبوب تصویری، تلاش می‌کنند پیوندی میان سرگرمی، روایت فرهنگی و تجربه سفر ایجاد کنند.

کارشناسان معتقدند تداوم این روند، می‌تواند نقش صنایع خلاق را در آینده گردشگری جهان پررنگ‌تر کند؛ مسیری که در آن، فرهنگ، روایت و تجربه، بیش از پیش به عناصر تعیین‌کننده در انتخاب مقاصد سفر تبدیل خواهند شد.

