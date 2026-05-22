بیزینس تایمز: جنگ اخیر، موتور گردشگری دبی را خاموش کرد/ لغو ۳۰ هزار پرواز و بحران اعتماد جهانی/ سقوط آسمانِ امن دبی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزنامه «بیزینس تایمز» سنگاپور در گزارشی تحلیلی با بررسی پیامدهای جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تاکید کرد که امارات متحده عربی، باوجود آنکه مستقیما یکی از طرف‌های درگیر در نبرد نبوده، بیش از هر کشور دیگری در منطقه هزینه‌های اقتصادی، گردشگری و زیرساختی این بحران را متحمل شده است.

این روزنامه می‌نویسد: موقعیت ژئوپلیتیکی امارات، پیوندهای راهبردی آن با واشنگتن و تل‌آویو و نیز تمرکز شدید اقتصاد این کشور بر گردشگری، حمل‌ونقل هوایی و تجارت جهانی، موجب شد امارات به یکی از آسیب‌پذیرترین بازیگران منطقه در جریان این جنگ تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۸۰۰ حمله، حتی فراتر از تعداد حملات صورت‌گرفته علیه اسرائیل، خاک این کشور را هدف قرار داد.

«بیزینس تایمز» با اشاره به خسارات گسترده وارده به زیرساخت‌های امارات، برآورد اولیه این خسارات را نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده و می‌افزاید: کاهش روزانه حدود ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت، تنها بخشی از بحران بود؛ زیرا آنچه بیش از همه تحت تاثیر قرار گرفت، شریان حیاتی اقتصاد خدمات‌محور امارات، به‌ویژه صنعت گردشگری و هوانوردی دوبی بود.

در این گزارش آمده است: فرودگاه بین‌المللی دبی، به‌عنوان یکی از پرترددترین هاب‌های هوایی جهان، طی هفته‌ها با تعطیلی‌ها و اختلال‌های پیاپی مواجه شد؛ وضعیتی که به لغو بیش از ۳۰ هزار پرواز انجامید و عملا جریان ورود گردشگران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به این شیخ‌نشین را متوقف کرد.

این رسانه اقتصادی سنگاپور تاکید می‌کند که رکود ناگهانی صنعت سفر و گردشگری، آثار زنجیره‌ای گسترده‌ای بر اقتصاد دبی بر جای گذاشت؛ از توقف فعالیت بنادر و اختلال در زنجیره تامین کالا گرفته تا کاهش ورود سرمایه خارجی و افت شدید فعالیت هتل‌ها، مراکز خرید و زیرساخت‌های خدماتی که ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی امارات را تشکیل می‌دهند.

در ادامه این تحلیل، علت اصلی آسیب‌پذیری امارات در جنگ اخیر، مجموعه‌ای از انتخاب‌های راهبردی ابوظبی توصیف شده است. «بیزینس تایمز» تصریح می‌کند: میزبانی از پایگاه هوایی الظفره آمریکا و تثبیت روابط با رژیم صهیونیستی در قالب «پیمان ابراهیم»، در محاسبات تهران، امارات را به هدفی مشروع بدل کرد.

این گزارش در عین حال خاطرنشان می‌کند که اگرچه ابوظبی به پشتوانه درآمدهای عظیم نفت و گاز، پس از ازسرگیری صادرات انرژی، امکان جبران بخشی از خسارات را خواهد داشت، اما وضعیت دبی متفاوت است؛ زیرا اقتصاد این امیرنشین نه بر منابع هیدروکربنی، بلکه بر «اعتماد جهانی»، جریان آزاد گردشگر، سرمایه، تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی استوار شده است.

«بیزینس تایمز» هشدار می‌دهد که بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی، تنها بخشی از مسیر احیای اقتصاد امارات خواهد بود و چالش اصلی، بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته شرکت‌های بین‌المللی، خطوط هوایی، سرمایه‌گذاران و گردشگران جهانی است؛ اعتمادی که به نوشته این روزنامه، ترمیم آن بسیار زمان‌برتر و دشوارتر از بازسازی فرودگاه‌ها، بنادر و تاسیسات آسیب‌دیده خواهد بود.

