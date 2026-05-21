به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: حملات آمریکا و اسراییل علیه ایران و در مقابل آسیب به تاسیسات راهبردی قطر، ضربه‌ای سنگین به ساختار اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای این کشور وارد کرده و چشم‌انداز دوحه برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی گردشگری و تجارت در منطقه خلیج‌فارس را با چالش‌های کم‌سابقه مواجه ساخته است.

بر اساس گزارش‌ها، مرکز صنعتی تولید گاز قطر در منطقه رأس‌لفّان تعطیل شده و مسیرهای منتهی به این قطب انرژی نیز عملاً مسدود است؛ رخدادی که نه‌تنها صادرات حیاتی گاز طبیعی مایع این کشور را مختل کرده، بلکه زنجیره‌های تأمین، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آن را نیز در وضعیت اختلال قرار داده است.

این تحولات در شرایطی رخ داده که قطر طی سال‌های اخیر، با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه گردشگری، هتل‌سازی، حمل‌ونقل هوایی، برگزاری رویدادهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های شهری، تلاش می‌کرد اقتصاد خود را از وابستگی مطلق به انرژی فاصله داده و الگوی «اقتصاد پساگاز» را به‌عنوان محور رشد آینده تثبیت کند.

اکنون اما تشدید ناامنی‌های منطقه‌ای و آسیب مستقیم به زیرساخت‌های انرژی، عملاً موتور محرک این راهبرد را از کار انداخته است. تعطیلی رأس‌لفّان و کاهش ظرفیت تولید گاز، منابع مالی لازم برای استمرار پروژه‌های کلان گردشگری و تجاری را تحت فشار قرار داده و فضای نااطمینانی، سرمایه‌گذاری خارجی و جریان گردشگران بین‌المللی را نیز با افت محسوس مواجه کرده است.

انتهای پیام/