به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سی‌ان‌ان گزارش داد: پیامدهای مستقیم جنگ و تشدید نااطمینانی‌های امنیتی در منطقه، ضربه محسوسی به صنعت گردشگری امارات وارد کرده و ابوظبی، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری و هتلداری در خلیج‌فارس، اکنون با افت قابل توجه تقاضای سفر و کاهش ورود گردشگران خارجی مواجه شده است.



براساس گزارش منتشرشده از سوی شبکه CNN، نرخ پرشدگی هتل‌های ابوظبی در میانه ماه مارس، که مصادف با تعطیلات عید فطر و اوج سفرهای منطقه‌ای بود، در مقایسه با سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشته است؛ آماری که از نگاه تحلیلگران، نشانه‌ای آشکار از تاثیر مستقیم بحران‌های ژئوپلیتیکی بر اقتصاد گردشگری منطقه محسوب می‌شود.



در همین راستا، اختلال در شبکه حمل‌ونقل هوایی و لغو گسترده پروازها، یکی دیگر از عوامل اصلی افت ورود گردشگران عنوان شده است. اگرچه امارات متحده عربی در اوایل ماه می محدودیت‌های مربوط به حریم هوایی خود را لغو کرد، اما بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی همچنان از بازگشت کامل به مسیرهای پروازی این کشور خودداری کرده‌اند.



شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان نیز اعلام کرده است که پروازهای خود به ابوظبی را تا پایان ماه اکتبر به حالت تعلیق نگه می‌دارد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده استمرار نگرانی‌های امنیتی و احتیاط بازیگران اصلی صنعت هوانوردی جهانی نسبت به شرایط منطقه است.



این تحولات در حالی رخ می‌دهد که امارات پیش از آغاز بحران، یکی از موفق‌ترین مقاصد گردشگری خاورمیانه به شمار می‌رفت. براساس آمار رسمی نهادهای گردشگری این کشور، ابوظبی در سال ۲۰۲۵، یعنی یک سال پیش از آغاز جنگ، میزبان ۲۶.۶ میلیون گردشگر و بازدیدکننده بود و حدود ۵.۹ میلیون نفر نیز در هتل‌های این شهر اقامت داشتند.



امارات متحده عربی همچنین در چارچوب راهبردهای کلان اقتصادی خود، هدف‌گذاری جذب سالانه ۳۹.۹ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کرد؛ هدفی که قرار بود نقش صنعت گردشگری را در کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی تقویت کند.



با این حال، تشدید تنش‌های نظامی که از ماه فوریه آغاز شد، بخشی از زیرساخت‌های گردشگری و حمل‌ونقل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و روند تحقق اهداف بلندمدت توسعه گردشگری امارات را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

