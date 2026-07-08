به گزارش خبرنگار میراثآریا، رسانههای بینالمللی از جمله رویترز گزارش دادهاند که با وجود کاهش نسبی تنشها، بسیاری از شرکتهای هواپیمایی هنوز پروازهای خود به برخی مقاصد خاورمیانه را بهطور کامل از سر نگرفتهاند. این وضعیت موجب تغییر مسیر پروازها، افزایش زمان سفر، رشد هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی و ایجاد اختلال در برنامه سفر میلیونها مسافر شده است.
بر اساس این گزارش، برخی ایرلاینها پروازهای خود را از سر گرفتهاند، اما شمار قابل توجهی از شرکتهای هواپیمایی همچنان به دلیل ملاحظات امنیتی، بخشی از مسیرهای منطقه را تعلیق کردهاند. این شرایط علاوه بر افزایش هزینه سوخت و عملیات، بر بازار گردشگری، هتلها، آژانسهای مسافرتی و مقاصد وابسته به گردشگران بینالمللی نیز اثرگذار بوده است.
همزمان، UN Tourism اعلام کرده است که ورود گردشگران بینالمللی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ همچنان رشد داشته، اما بحران خاورمیانه از مهمترین عوامل کاهش شتاب این رشد بوده و چشمانداز صنعت گردشگری را با عدم قطعیت بیشتری مواجه کرده است.
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