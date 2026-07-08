۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۶

ادامه اختلال در پروازهای خاورمیانه/ تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر گردشگری جهانی سایه انداخته است

ادامه اختلال در پروازهای خاورمیانه/ تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر گردشگری جهانی سایه انداخته است

در حالی که برخی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به‌تدریج پروازهای خود به مقاصد خاورمیانه را از سر گرفته‌اند، ادامه محدودیت‌ها و تعلیق پروازها از سوی بسیاری از ایرلاین‌ها، همچنان صنعت گردشگری جهانی را با چالش مواجه کرده و بر روند سفرهای بین‌المللی، به‌ویژه در فصل اوج سفرهای تابستانی، تاثیر گذاشته است. 

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رسانه‌های بین‌المللی از جمله رویترز گزارش داده‌اند که با وجود کاهش نسبی تنش‌ها، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی هنوز پروازهای خود به برخی مقاصد خاورمیانه را به‌طور کامل از سر نگرفته‌اند. این وضعیت موجب تغییر مسیر پروازها، افزایش زمان سفر، رشد هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی و ایجاد اختلال در برنامه سفر میلیون‌ها مسافر شده است. 

بر اساس این گزارش، برخی ایرلاین‌ها پروازهای خود را از سر گرفته‌اند، اما شمار قابل توجهی از شرکت‌های هواپیمایی همچنان به دلیل ملاحظات امنیتی، بخشی از مسیرهای منطقه را تعلیق کرده‌اند. این شرایط علاوه بر افزایش هزینه سوخت و عملیات، بر بازار گردشگری، هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و مقاصد وابسته به گردشگران بین‌المللی نیز اثرگذار بوده است. 

همزمان، UN Tourism اعلام کرده است که ورود گردشگران بین‌المللی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ همچنان رشد داشته، اما بحران خاورمیانه از مهم‌ترین عوامل کاهش شتاب این رشد بوده و چشم‌انداز صنعت گردشگری را با عدم قطعیت بیشتری مواجه کرده است. 

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کد خبر 1405041701189
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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