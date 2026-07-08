به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، براساس اعلام وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر، این کشف در جریان کاوش‌های هیات باستان‌شناسی مصر در محوطه «مارینا العلمین» در حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب اسکندریه انجام شده است. پژوهشگران این محوطه را با شهر بندری باستانی «لوکاسپیس» مرتبط می‌دانند؛ شهری که بین سده دوم پیش از میلاد تا سده چهارم میلادی یکی از مراکز مهم تجارت دریایی در ساحل مدیترانه به شمار می‌رفت.

در این فصل از کاوش‌ها، باستان‌شناسان ۱۸ آرامگاه جدید را شناسایی کردند که شامل ۱۱ آرامگاه صخره‌ای در عمق حدود هشت متری زمین و هفت آرامگاه سنگ‌آهکی روی سطح است. برخی از اتاق‌های تدفین همچنان با تخته‌سنگ‌های اصلی خود مهر و موم شده بودند و پس از حدود دو هزار سال تقریبا دست‌نخورده باقی مانده‌اند؛ موضوعی که ارزش علمی این کشف را دوچندان کرده است.

در میان مهم‌ترین یافته‌ها، یک تابوت سنگی گرانیتی به طول حدود ۲.۵ متر با بقایای اسکلت انسانی، قطعات یک تندیس گچی ابوالهول، ظروف سفالی، آمفوراها، چراغ‌های روغنی، محراب‌های سنگ‌آهکی، حوضچه‌های سنگی و بقایای معماری آرامگاه‌ها به دست آمده است. این آثار تصویری روشن از آیین‌های تدفین و باورهای مذهبی ساکنان این شهر بندری ارائه می‌دهد.

یکی از شاخص‌ترین یافته‌های این کاوش، چهار «زبان طلایی» است که در دهان برخی از متوفیان قرار داده شده بود. باستان‌شناسان معتقدند این قطعات طلا بخشی از آیین‌های تدفین مصر باستان بوده و بر اساس باورهای آن دوران، به مردگان امکان سخن گفتن در جهان پس از مرگ را می‌بخشیده است. این رسم در برخی دوره‌های متاخر مصر باستان و دوران یونانی ـ رومی مشاهده شده، اما کشف نمونه‌های جدید به شناخت بهتر این سنت کمک می‌کند.

کاوشگران همچنین شماری از گورهای ساده پیرامون گورستان و یک چاه قدیمی که بعدها به محل تدفین تبدیل شده بود را شناسایی کردند. این یافته‌ها نشان می‌دهد سنت‌های تدفین مصری حتی پس از نفوذ فرهنگ یونانی و رومی نیز همچنان تداوم داشته و در کنار عناصر فرهنگی مدیترانه‌ای به حیات خود ادامه داده است.

این کشف، تعداد آرامگاه‌های شناسایی‌شده در محوطه مارینا العلمین را به ۴۸ مورد رسانده و گام مهمی در شناخت تاریخ شهر باستانی لوکاسپیس محسوب می‌شود. وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر اعلام کرده است که هم‌زمان با ادامه کاوش‌ها، برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ایجاد مرکز بازدیدکنندگان و آماده‌سازی این محوطه برای حضور گردشگران در دست اجراست.

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