جهش گردشگری ازبکستان/ ۱۱.۷ میلیون گردشگر در مسیر تبدیل این کشور به هاب نوظهور گردشگری آسیای مرکزی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بررسی تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشرشده از سوی دولت ازبکستان نشان می‌دهد این کشور طی سه سال گذشته یکی از سریع‌ترین روندهای رشد گردشگری در منطقه را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد سفرهای گردشگران خارجی از ۶.۶۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ به ۷.۹۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و براساس آمار اولیه سال ۲۰۲۵، این رقم به ۱۱.۶۸ میلیون سفر رسیده است؛ رشدی ۴۶.۸ درصدی نسبت به سال گذشته که بیانگر شتاب قابل توجه صنعت گردشگری این کشور است.

همزمان با افزایش ورود گردشگران، شاخص‌های اقتصادی این بخش نیز روندی صعودی داشته است. ارزش صادرات خدمات گردشگری ازبکستان از ۲.۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۳.۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ نیز به ۴.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش فزاینده گردشگری در اقتصاد ملی این کشور است.

مقام‌های گردشگری ازبکستان معتقدند مرحله جدید توسعه این صنعت دیگر بر افزایش تعداد گردشگران متمرکز نیست، بلکه هدف اصلی، جذب گردشگران با ارزش اقتصادی بالاتر، افزایش مدت اقامت، توسعه الگوی هزینه‌کرد مسافران و ارتقای سهم گردشگری در تولید ثروت ملی است.

عبدالعزیز اککولوف، رئیس کمیته گردشگری ازبکستان، با تشریح سیاست‌های جدید این کشور اعلام کرده است که جذب گردشگران دوربرد از بازارهای اروپا، آسیا و قاره آمریکا، توسعه بسته‌های مشترک گردشگری با کشورهای آسیای مرکزی و افزایش ارزش اقتصادی هر سفر، در صدر اولویت‌های راهبردی دولت قرار گرفته است.

وی تاکید کرده است ازبکستان تلاش می‌کند تصویر خود را از مقصدی متکی بر میراث تاریخی جاده ابریشم به مقصدی جامع برای سفرهای فرهنگی، طبیعی، شهری و منطقه‌ای ارتقا دهد؛ رویکردی که می‌تواند موجب افزایش ماندگاری گردشگران و توزیع متوازن‌تر منافع اقتصادی گردشگری در سراسر کشور شود.

در همین راستا، دولت ازبکستان بسته‌ای از مشوق‌های اقتصادی را نیز برای حمایت از صنعت گردشگری به اجرا گذاشته است. بر اساس مصوبه جدید دولت، آژانس‌های گردشگری و شرکت‌های هواپیمایی برای جذب گردشگران خارجی از یارانه‌های ویژه بهره‌مند خواهند شد و هتل‌ها و فعالان گردشگری نیز در فصل تابستان از بازپرداخت ۵۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخوردار می‌شوند.

در کنار سیاست‌های حمایتی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی به یکی از ارکان اصلی برنامه تحول گردشگری ازبکستان تبدیل شده است.

شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان اعلام کرده است ناوگان این شرکت طی پنج سال اخیر از ۲۶ فروند به ۴۵ فروند هواپیما افزایش یافته و همزمان شبکه پروازی آن به مقاصد بیشتری در اروپا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای شمالی گسترش یافته است.

این شرکت همچنین قرارداد خرید ۱۴ فروند هواپیمای پهن‌پیکر بوئینگ ۷۸۷-۹ دریم‌لاینر را امضا کرده و امکان خرید هشت فروند دیگر نیز پیش‌بینی شده است. براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تحویل این هواپیماها از سال ۲۰۳۱ آغاز خواهد شد و ظرفیت پروازهای دوربرد ازبکستان را به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

مقام‌های این شرکت معتقدند توسعه شبکه پروازی تنها با هدف افزایش تعداد پروازها دنبال نمی‌شود، بلکه ایجاد دسترسی مستقیم برای بازارهای هدف، توسعه گردشگری چندمقصدی در آسیای مرکزی و تقویت جایگاه ازبکستان در شبکه حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی از اهداف اصلی این سرمایه‌گذاری‌ها به شمار می‌رود.

همزمان، دولت ازبکستان توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است. افزایش ظرفیت قطارهای پرسرعت، ایجاد کریدورهای جدید حمل‌ونقل، توسعه فرودگاه‌های منطقه‌ای و تسهیل دسترسی به مقاصدی همچون قره‌قالپاقستان از جمله برنامه‌هایی است که با هدف توزیع متوازن گردشگران در سراسر کشور دنبال می‌شود.

رئیس کمیته گردشگری ازبکستان با اشاره به رشد سریع تقاضای سفر تاکید کرده است که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید همگام با رشد گردشگری شتاب گیرد تا امکان دسترسی گردشگران به طیف گسترده‌تری از مقاصد فراهم شود.

در کنار این برنامه‌ها، ازبکستان راهبرد بلندمدتی را برای تبدیل تاشکند به یکی از هاب‌های مهم هوایی میان اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و خاورمیانه دنبال می‌کند؛ راهبردی که علاوه بر توسعه گردشگری، می‌تواند زمینه گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و تبادلات اقتصادی منطقه‌ای را نیز فراهم سازد.

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