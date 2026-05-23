به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) گزارش داد: اسپانیا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱۵ میلیارد یورو درآمد از محل هزینه‌کرد گردشگران بین‌المللی ثبت کرده و به پردرآمدترین مقصد گردشگری اروپا و سومین مقصد بزرگ جهان از منظر درآمد گردشگری تبدیل شده است؛ جایگاهی که تنها ایالات متحده آمریکا و چین بالاتر از آن قرار دارند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «تأثیر اقتصادی» WTTC، روند صعودی گردشگری اسپانیا در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه خواهد یافت و درآمد این کشور از محل گردشگری بین‌المللی با رشد ۵.۳ درصدی به ۱۲۱ میلیارد یورو خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود بخش سفر و گردشگری در مجموع ۲۵۷ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی اسپانیا اضافه کند؛ رقمی که معادل ۱۵.۵ درصد اقتصاد ملی این کشور و نشان‌دهنده رشد ۳.۷ درصدی این صنعت است.

این گزارش چشم‌اندازی بلندمدت و پایدار برای صنعت گردشگری اسپانیا ترسیم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۶، ارزش اقتصادی بخش سفر و گردشگری این کشور از مرز ۳۱۰ میلیارد یورو عبور خواهد کرد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی ملی به ۱۶.۶ درصد خواهد رسید؛ موضوعی که از تثبیت جایگاه گردشگری به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد اسپانیا حکایت دارد.

اگرچه فرانسه همچنان با ثبت ۱۰۷ میلیون گردشگر، پربازدیدترین مقصد جهان به شمار می‌رود، اما اسپانیا از منظر درآمدزایی گردشگری در صدر اروپا ایستاده است؛ شاخصی که از تغییر پارادایم صنعت گردشگری جهانی از «گردشگری انبوه» به «گردشگری ارزش‌محور» حکایت دارد.

اسپانیا؛ الگوی موفق گردشگری با ارزش افزوده بالا

اسپانیا در سال ۲۰۲۵ میزبان نزدیک به ۹۷ میلیون گردشگر بین‌المللی بوده است. میانگین هزینه‌کرد هر گردشگر در این کشور به ۱۱۴۴ یورو رسیده؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از میانگین جهانی ۹۰۹ یورویی است و نشان‌دهنده موفقیت راهبردهای این کشور در جذب گردشگران با قدرت هزینه‌کرد بالا است.

گلوریا گوئه‌وارا، رئیس و مدیرعامل WTTC، با اشاره به جایگاه ممتاز اسپانیا در اقتصاد گردشگری جهان تاکید کرد: اسپانیا یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری با ارزش بالا در جهان است، زیرا توانسته حجم گسترده ورود گردشگران را با سطح استثنایی هزینه‌کرد بین‌المللی تلفیق کند.

وی همچنین با اشاره به سهم تعیین‌کننده اروپا در اقتصاد گردشگری جهان گفت: اروپا همچنان بزرگ‌ترین قطب گردشگری جهان است و از هر دو گردشگر بین‌المللی، یک نفر این قاره را به‌عنوان مقصد سفر انتخاب می‌کند. مجموع ورود گردشگران بین‌المللی به اروپا به ۷۸۲ میلیون نفر و درآمد این قاره از گردشگری به ۷۱۱ میلیارد یورو رسیده است.

عقبگرد خاورمیانه در سایه تنش‌های ژئوپولیتیک

گزارش WTTC نشان می‌دهد صنعت گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ همچنان روندی رو به رشد خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود این بخش با نرخ ۳.۲ درصد رشد کند؛ رقمی بالاتر از رشد ۲.۴ درصدی اقتصاد جهانی. همچنین سهم صنعت سفر و گردشگری از اقتصاد جهانی از مرز ۱۰ تریلیون یورو عبور خواهد کرد.

در این میان، اروپا با رشد ۳.۶ درصدی یکی از موفق‌ترین مناطق جهان در حوزه گردشگری خواهد بود، اما خاورمیانه تنها منطقه‌ای است که با افت مواجه می‌شود. بر اساس این گزارش، تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای به‌ویژه تأثیرات ناشی از حملات به ایران، موجب کاهش ۱۴.۵ درصدی عملکرد گردشگری خاورمیانه خواهد شد.

در مقابل، مناطق آسیا و اقیانوسیه و آفریقا رشد ۵.۴ درصدی، حوزه کارائیب رشد ۴.۹ درصدی و آمریکای شمالی رشد ۲.۳ درصدی را تجربه خواهند کرد؛ آماری که نشان می‌دهد صنعت گردشگری همچنان یکی از مقاوم‌ترین و پویاترین بخش‌های اقتصاد جهانی باقی مانده است.

گردشگری؛ موتور اشتغال و بازیابی اقتصاد جهانی

بر پایه این گزارش، صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۶ نقشی کلیدی در اشتغال‌زایی جهانی ایفا خواهد کرد. شمار مشاغل مرتبط با این صنعت در سال جاری به ۳۷۶ میلیون شغل خواهد رسید که نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۶ به ۴۶۵ میلیون شغل برسد؛ معادل ۱۲.۷ درصد کل اشتغال جهان.

گلوریا گوئه‌وارا با تاکید بر «تاب‌آوری کم‌نظیر» صنعت گردشگری تصریح کرد: این صنعت با وجود بحران‌های بهداشتی، رکودهای اقتصادی و تنش‌های ژئوپولیتیک، همواره توانسته خود را بازسازی کند و بار دیگر به مدار رشد بازگردد؛ ظرفیتی که گردشگری را به یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی در دهه پیش‌رو تبدیل کرده است.

