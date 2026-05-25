به گزارش خبرنگار میراثآریا، گردشگری تاریک، شاخهای از صنعت گردشگری است که بر بازدید از مکانهای مرتبط با مرگ، فجایع انسانی، جنگها، رخدادهای تاریخی تلخ، فضاهای رازآلود و تجربههای مرتبط با ترس و ناشناختهها تمرکز دارد؛ مفهومی که در سالهای اخیر، از یک جریان حاشیهای به پدیدهای جهانی در مطالعات فرهنگی و اقتصاد گردشگری تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند رشد این نوع گردشگری، بازتابی از تغییر ذائقه گردشگران نسل جدید است؛ نسلی که فراتر از جاذبههای لوکس و تفریحی، در جستوجوی تجربههای عمیق، احساسی و تأملبرانگیز قرار دارد. گردشگری تاریک در واقع، مواجههای آگاهانه با حافظه تاریخی بشر، بحرانهای انسانی و حتی اضطرابهای جهان مدرن است؛ تجربهای که میان تاریخ، روانشناسی، جامعهشناسی و روایتهای فرهنگی پیوند برقرار میکند.
رم؛ مواجهه با تاریخ مرگ در قلب تمدن اروپا
رم در سال ۲۰۲۶، علاوه بر جایگاه همیشگی خود بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد فرهنگی جهان، به یکی از شاخصترین کانونهای گردشگری تاریک و گردشگری شبانه نیز تبدیل شده است.
پایتخت ایتالیا، پس از غروب آفتاب چهرهای متفاوت به خود میگیرد؛ چهرهای که در آن، دخمههای زیرزمینی، سردابهای باستانی، آرامگاههای تاریخی و بقایای تمدن روم باستان، تجربهای رازآلود و تأملبرانگیز را برای گردشگران رقم میزنند.
قبرستانهای زیرزمینی و مسیرهای مخفی تاریخی رم، بخشی از حافظه تمدنی اروپا به شمار میروند؛ فضاهایی که مرگ، آیین، مذهب و قدرت سیاسی را در هم آمیختهاند و به گردشگران امکان میدهند تاریخ را از زاویهای متفاوت و تاریکتر بازخوانی کنند.
پورت آرتور؛ روایت رنج، تبعید و ارواح سرگردان
در میان مقاصد گردشگری تاریک جهان، محوطه تاریخی پورت آرتور جایگاهی ویژه دارد. این مجموعه تاریخی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، در قرون هجدهم و نوزدهم بهعنوان محل نگهداری محکومان و تبعیدشدگان بریتانیا مورد استفاده قرار میگرفت و بعدها نیز با حادثه تیراندازی جمعی سال ۱۹۹۶ پیوند خورد.
امروزه بازدید شبانه از خرابههای زندانها و ساختمانهای تاریخی این منطقه، به یکی از مهمترین تجربههای گردشگری تاریک در استرالیا تبدیل شده است؛ تجربهای که میان روایتهای تاریخی، خاطرات خشونت و افسانههای مرتبط با ارواح و فضاهای تسخیرشده حرکت میکند.
تحلیلگران گردشگری معتقدند پورت آرتور نمونهای برجسته از «روایتپردازی احساسی میراث» است؛ جایی که تاریخ، احساس و تخیل در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا تجربهای عمیق و چندلایه برای بازدیدکنندگان خلق شود.
ترومسو؛ تاریکی طبیعت و مواجهه انسان با کیهان
گردشگری تاریک، تنها محدود به تراژدیهای انسانی نیست و ترومسو در نروژ، نمونهای متفاوت از این مفهوم را ارائه میدهد.
این شهر که در مدار قطب شمال قرار گرفته، در سال ۲۰۲۶ به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری شبانه جهان تبدیل شده است؛ مقصدی که تاریکی را بهعنوان پدیدهای طبیعی و کیهانی بازتعریف میکند.
زمستانهای طولانی، نبود آلودگی نوری، شفقهای قطبی و آسمان اسرارآمیز قطب شمال، ترومسو را به یکی از برترین نقاط جهان برای رصد آسمان و تجربه سکوت و تاریکی مطلق بدل کردهاند.
در این نوع از گردشگری تاریک، انسان با عظمت طبیعت و کوچکی خود در برابر جهان هستی مواجه میشود؛ مواجههای فلسفی و وجودی که برای بسیاری از گردشگران، تجربهای فراتر از سفرهای متعارف محسوب میشود.
توکیو؛ پیوند فناوری، اضطراب دیجیتال و وحشت مدرن
توکیو در سال ۲۰۲۶، یکی از پیچیدهترین و مدرنترین اشکال گردشگری تاریک را به نمایش گذاشته است؛ مدلی که در آن، فناوری، فضای مجازی و ترسهای روانشناختی جهان معاصر در هم تنیدهاند.
پایتخت ژاپن، علاوه بر تورهای سنتی ارواح و بازدید از مناطق آسیبدیده در جنگ جهانی دوم، اکنون به یکی از قطبهای «وحشت دیجیتال» تبدیل شده است؛ مفهومی که ریشه در فرهنگ اینترنت، فضاهای مجازی و اضطراب ناشی از جهان دیجیتال دارد.
توکیو با الهام از مفهوم مشهور «بکرومز» تجربههایی طراحی کرده که حس گمشدن در فضاهای بیپایان، تکرارشونده و فراواقعی را برای گردشگران شبیهسازی میکند؛ تجربهای که ترس را از جهان ماوراءالطبیعه سنتی به قلمرو اضطرابهای سایبری و پساصنعتی منتقل کرده است.
در کنار این فضاهای نوظهور، مکانهایی چون معبد یاسوکونی، روایتهای مربوط به زلزله بزرگ کانتو در سال ۱۹۲۳ و محلههای آسیبدیده از بمبارانهای ۱۹۴۵ نیز بخشی از حافظه تاریک توکیو را شکل میدهند؛ حافظهای که میان مدرنیته، جنگ، فناوری و بحرانهای انسانی در نوسان است.
گردشگری تاریک؛ بازتعریف تجربه سفر در جهان معاصر
کارشناسان صنعت گردشگری بر این باورند که رشد گردشگری تاریک در سال ۲۰۲۶، نشانهای از تغییر بنیادین در الگوهای سفر جهانی است؛ تغییری که در آن، «تجربه»، «احساس»، «حافظه تاریخی» و «مواجهه با ناشناختهها» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافتهاند.
گردشگری تاریک، تلاشی برای فهم لایههای پنهان تاریخ بشر، درک شکنندگی انسان و بازاندیشی نسبت انسان با مرگ، طبیعت، جنگ، فناوری و سرنوشت است؛ تجربهای که تاریکی را از یک مفهوم ترسناک، به بستری برای شناخت عمیقتر جهان و خویشتن تبدیل میکند.
