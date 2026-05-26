سقوط گردشگری آمریکا زیر سایه ترامپ/ اروپا به اوج سفرهای پساکرونا رسید، واشنگتن از رقابت جهانی عقب ماند

به گزارش خبرنگار میراثآریا، شبکه خبری «سیانان» نوشت: صنعت گردشگری آمریکا در سال ۲۰۲۵ یکی از دشوارترین دورههای خود پس از دوران همهگیری کرونا را تجربه کرده و برای نخستینبار طی سالهای اخیر، با کاهش محسوس تعداد گردشگران خارجی روبهرو شده است؛ روندی که زنگ خطر را برای اقتصاد گردشگری این کشور به صدا درآورده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، شمار گردشگران خارجی ورودی به آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ میلیون نفر کمتر از سال ۲۰۲۴ بوده؛ موضوعی که کاهش ۵.۵ درصدی سفرهای بینالمللی به این کشور را رقم زده و بهعنوان شدیدترین افت سالانه صنعت گردشگری آمریکا در دو دهه اخیر ــ بهجز دوران کرونا ــ ثبت شده است.
این کاهش در حالی رخ داده که همزمان، صنعت گردشگری جهان در مسیر رشد قرار دارد و آمارهای بینالمللی از افزایش حدود ۸۰ میلیون نفری سفرهای خارجی در سراسر جهان حکایت میکند؛ مسئلهای که نشان میدهد گردشگران جهانی، مقاصدی غیر از آمریکا را برای سفر انتخاب کردهاند و ایالات متحده عملاً از موج احیای گردشگری جهانی عقب مانده است.
تحلیلگران حوزه گردشگری و اقتصاد بینالملل معتقدند برخلاف بحرانهای پیشین نظیر رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ یا شوک جهانی ناشی از کووید-۱۹، افت کنونی گردشگری آمریکا ریشه در «خطای راهبردی انسانی» دارد. بر اساس ارزیابیهای منتشرشده، بسیاری از گردشگران خارجی، فضای سیاسی و رسانهای آمریکا، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، لحن تقابلی دولت و تصویر ناامن و پرتنش این کشور را از مهمترین دلایل انصراف از سفر به آمریکا عنوان کردهاند.
در این میان، کاهش شدید سفر گردشگران کانادایی بیش از سایر بازارها به چشم میآید؛ بازاری که همواره یکی از ستونهای اصلی گردشگری ورودی آمریکا محسوب میشد. همچنین آمارها از افت قابل توجه سفر از کشورهایی چون آلمان، فرانسه، هند، چین و استرالیا خبر میدهد. تنها استثنا در این روند، افزایش سفر شهروندان مکزیکی به آمریکا بوده است.
پیامدهای اقتصادی این بحران نیز قابل توجه ارزیابی میشود. طبق گزارشها، کاهش تعداد گردشگران خارجی موجب شده درآمد حاصل از گردشگری بینالمللی آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸.۴ میلیارد دلار افت کند. این در حالی است که گردشگرانی که همچنان آمریکا را بهعنوان مقصد سفر انتخاب کردهاند، بهطور متوسط هزینه بیشتری نسبت به گذشته پرداخت کردهاند، اما افزایش سرانه هزینهها نتوانسته کاهش چشمگیر تعداد مسافران را جبران کند.
کارشناسان معتقدند بخشی از این افت، ناشی از تضعیف «قدرت نرم» آمریکا در سطح جهانی است؛ مولفهای که طی دهههای گذشته یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی این کشور در جذب گردشگر، سرمایه و نفوذ فرهنگی به شمار میرفت. تحلیلگران سیانان تأکید میکنند تصویری که اکنون از آمریکا در افکار عمومی جهان مخابره میشود، بیش از آنکه بر جذابیت فرهنگی و فرصتهای اقتصادی استوار باشد، با روایتهایی چون ناکارآمدی حکمرانی، تنشهای اجتماعی، خشونت، یورشهای مهاجرتی و قطبیسازی سیاسی گره خورده است.
علاوه بر چالشهای تصویری، مجموعهای از موانع اجرایی نیز به تشدید بحران کمک کردهاند؛ از جمله پیشنهاد وضع هزینه ۲۵۰ دلاری برای برخی ویزاها، افزایش هزینه سوخت هواپیما در پی جنگها و تنشهای ژئوپلیتیکی، و همچنین کاهش بودجه سازمان «برند آمریکا»؛ نهادی که مسئولیت بازاریابی و تبلیغات گردشگری این کشور در سطح بینالمللی را بر عهده دارد.
