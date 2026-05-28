به گزارش خبرنگار میراثآریا، در حالی که پروازهای مستقیم همواره یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه گردشگری، تجارت و جابهجایی بینالمللی به شمار میروند، تازهترین آمارها از کند شدن روند توسعه شبکه پروازی در اتحادیه اروپا حکایت دارد؛ مسئلهای که نگرانی فعالان صنعت حملونقل هوایی و گردشگری را برانگیخته است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا)، میزان اتصال هوایی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ «تقریبا راکد» باقی مانده و رشد خالص مسیرهای پروازی تنها یک درصد ثبت شده است.
طبق این گزارش، طی سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۱۲۷ مسیر هوایی در سراسر اتحادیه اروپا حذف شده و در مقابل، تنها ۱۲۸۱ مسیر جدید به شبکه پروازی این منطقه افزوده شده است. با این حال، از میان مسیرهای جدید، ۵۶۸ مسیر پیشتر در دهه گذشته فعال بودهاند و پس از حداقل یک سال توقف، مجددا ازسرگرفته شدهاند.
بر این اساس، افزایش واقعی و خالص مسیرهای هوایی اروپا تنها ۱۵۴ مسیر بوده که مجموع شبکه پروازی اتحادیه اروپا را به ۱۴ هزار و ۷۹۷ مسیر رسانده است؛ رقمی که همچنان پایینتر از نرخ رشد سالانه مرکب ۱.۵ درصدی ثبتشده در دهه گذشته ارزیابی میشود.
توماس رینارت، معاون ارشد روابط خارجی یاتا، با اشاره به اهمیت راهبردی اتصال هوایی برای اقتصاد اروپا تاکید کرد: رونق اقتصادی اروپا به شبکهای گسترده، کارآمد و پایدار از ارتباطات هوایی درونقارهای و بینقارهای وابسته است.
او افزود: هر مسیر هوایی جدید میتواند فرصتهای تازهای برای اشتغال، سرمایهگذاری، توسعه گردشگری و تعاملات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. سیاستگذاران اروپایی ابزارهای متعددی برای تدوین مقررات هوشمندانهتر و تقویت توان رقابتی شرکتهای هواپیمایی در اختیار دارند.
یاتا در ادامه، بخشی از دلایل کند شدن روند توسعه مسیرهای پروازی در اروپا را ناشی از فشارهای فزاینده مقرراتی و افزایش هزینههای عملیاتی دانست.
رینارت در اینباره تصریح کرد: بار مقررات در اروپا سنگین است، هزینهها در سطح بالایی قرار دارد و بسیاری از مشکلات بنیادین مرتبط با رقابتپذیری همچنان بدون راهحل باقی ماندهاند.
وی همچنین با اشاره به مقررات حمایتی حوزه حقوق مسافران اظهار کرد: نواقص مقررات فعلی کاملا آشکار است، اما برخی تلاشها برای اصلاح این قوانین، بهجای بهبود شرایط، ممکن است وضعیت را پیچیدهتر کند.
به گفته مقام ارشد یاتا، تداوم این موانع میتواند توان شرکتهای هواپیمایی برای توسعه مسیرهای جدید را محدود کرده و در نهایت، بر ظرفیت اروپا در حوزه اشتغال، گردشگری، تجارت و رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
در همین راستا، یاتا از سیاستگذاران اروپایی خواسته است مجموعهای از اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله حذف مالیاتهای ملی مسافران، کاهش هزینههای مرتبط با سوخت هوانوردی پایدار، افزایش انعطافپذیری در معافیتهای مربوط به اسلاتهای فرودگاهی و همچنین بازنگری در مقررات حقوق مسافران در چارچوب آییننامه EU۲۶۱ با هدف افزایش آستانههای زمانی پرداخت غرامت.
