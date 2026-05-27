به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد بحران جاری در خاورمیانه به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی و اجتماعی جهان است؛ بحرانی که آثار آن اکنون به‌صورت مستقیم بر بازارهای کار، صنعت حمل‌ونقل، تجارت بین‌المللی، گردشگری و جریان‌های مهاجرت نیروی انسانی نمایان شده است.

این نهاد بین‌المللی در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، تاکید کرد افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی، فشار فزاینده بر زنجیره‌های تامین جهانی، افت تقاضا در صنعت گردشگری و محدودیت‌های مرتبط با جابه‌جایی نیروی کار، از جمله پیامدهایی هستند که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

بر پایه سناریوی ارائه‌شده در این گزارش، اگر قیمت نفت حدود ۵۰ درصد بالاتر از میانگین اولیه سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، مجموع ساعات کاری در جهان طی سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۱ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که معادل از بین رفتن ۱۴ میلیون شغل تمام‌وقت در سال ۲۰۲۶ و ۳۸ میلیون شغل در سال ۲۰۲۷ برآورد شده است.

سازمان بین‌المللی کار همچنین هشدار داد درآمد واقعی نیروی کار در سطح جهان نیز تحت تاثیر این شرایط با افت قابل توجهی مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که کاهش ۱.۱ درصدی درآمدها در سال ۲۰۲۶ معادل حدود ۱.۱ تریلیون دلار و افت ۳ درصدی در سال ۲۰۲۷ معادل نزدیک به ۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

«سانگهون لی» اقتصاددان ارشد سازمان بین‌المللی کار و نویسنده این گزارش، با توصیف شرایط کنونی به‌عنوان «یک شوک کند اما بالقوه طولانی‌مدت»، تاکید کرد پیامدهای بحران تنها محدود به کشورهای درگیر نیست و کارگران در بسیاری از مناطق جهان به‌ویژه اقتصادهای وابسته به انرژی، تجارت و گردشگری، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

در این گزارش، کشورهای عربی و اقتصادهای منطقه آسیا ـ اقیانوسیه از جمله مناطقی معرفی شده‌اند که به‌دلیل وابستگی بالا به انرژی خلیج‌فارس، کریدورهای حمل‌ونقل و تجارت دریایی و همچنین جریان مهاجرت نیروی کار، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت.

این نهاد بین‌المللی هشدار داد در سناریوی تشدید شدید بحران، ساعات کاری در کشورهای عربی ممکن است تا ۱۰.۲ درصد کاهش یابد؛ رقمی که حتی از افت ثبت‌شده در دوران همه‌گیری کرونا نیز فراتر خواهد رفت و می‌تواند آثار عمیقی بر بازار کار، حمل‌ونقل منطقه‌ای و فعالیت‌های گردشگری برجای بگذارد.

گزارش سازمان بین‌المللی کار همچنین از کاهش محسوس مهاجرت نیروی کار به کشورهای حوزه خلیج‌فارس از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران خبر داد و اعلام کرد جریان ارسال ارز و حواله‌های مالی کارگران مهاجر به کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا نیز نشانه‌های اولیه تضعیف را آشکار کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از اقتصادهای وابسته به گردشگری، هوانوردی، حمل‌ونقل دریایی و خدمات بین‌المللی همچنان در حال بازیابی آثار بحران‌های سال‌های اخیر هستند و هرگونه اختلال در مسیرهای تجاری و جابه‌جایی مسافران می‌تواند روند احیای این بخش‌ها را با چالش جدی مواجه کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، سازمان بین‌المللی کار در پایان خواستار تدوین و اجرای سیاست‌های بحران‌محور با محوریت حفظ اشتغال شد و بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از کارگران غیررسمی، مهاجران، پناهندگان و کسب‌وکارهای کوچک تاکید کرد؛ اقدامی که از نگاه این نهاد، برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش‌های خدماتی، گردشگری و حمل‌ونقل جهانی ضروری است.

