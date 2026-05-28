به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، طی سال‌های اخیر سیاست توسعه گردشگری مراکش در مناطق جنوبی، به‌ویژه صحرای غربی، با شتاب قابل توجهی دنبال شده است؛ راهبردی که در کنار اهداف اقتصادی، به بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساختی و جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه تبدیل شده است.

در این میان، شهر ساحلی «داخلا» که در محل تلاقی شنزارهای صحرای بزرگ آفریقا و آب‌های اقیانوس اطلس قرار دارد، به عنوان یکی از مقاصد نوظهور گردشگری معرفی می‌شود. این شهر در سال‌های اخیر با توسعه اقامتگاه‌ها، مراکز تفریحی و ورزش‌های دریایی و همچنین افزایش پروازهای مستقیم از شهرهایی چون مادرید، پاریس و جزایر قناری، مورد توجه گردشگران اروپایی قرار گرفته است.

شرکت‌های هواپیمایی اروپایی نیز با ارائه پروازهای ارزان‌قیمت، دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را تسهیل کرده‌اند؛ روندی که موجب افزایش قابل توجه ورود گردشگران به مناطق تحت اداره مراکش در صحرای غربی شده است. بر اساس آمارهای رسمی، شمار گردشگران این مناطق طی سال‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه روبه‌رشد صحرای غربی در راهبرد گردشگری مراکش است.

رباط تاکید دارد توسعه اقتصادی و گردشگری در مناطق جنوبی، بخشی از برنامه‌های ملی این کشور برای ارتقای زیرساخت‌ها، تقویت اقتصاد محلی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

با این حال، توسعه صنعت گردشگری در این منطقه همزمان با مباحث حقوقی و سیاسی گسترده‌ای همراه است. سازمان ملل متحد همچنان صحرای غربی را در فهرست «سرزمین‌های غیرخودگردان» قرار می‌دهد و بر ضرورت تعیین تکلیف نهایی وضعیت آن از طریق روند سیاسی مورد توافق تاکید دارد.

در عمل، بخش عمده این سرزمین تحت اداره مراکش قرار دارد و دولت این کشور از آن با عنوان «استان‌های جنوبی» یاد می‌کند. در مقابل، جبهه پولیساریو و برخی نهادهای حقوق بشری و بازیگران بین‌المللی، نسبت به وضعیت حقوقی منطقه و پیامدهای توسعه اقتصادی و گردشگری در آن انتقاداتی مطرح می‌کنند.

برخی تحلیلگران نیز توسعه گردشگری در صحرای غربی را بخشی از راهبرد کلان مراکش برای تقویت پیوندهای اقتصادی، زیرساختی و بین‌المللی در این منطقه ارزیابی می‌کنند؛ رویکردی که در سال‌های اخیر با گسترش همکاری‌های خارجی و افزایش حضور سرمایه‌گذاران و برندهای گردشگری بین‌المللی پررنگ‌تر شده است.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد صحرای غربی به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای نوظهور گردشگری شمال آفریقا است؛ روندی که در کنار ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری، همچنان با بحث‌های سیاسی و حقوقی درباره وضعیت نهایی این منطقه همراه است.

