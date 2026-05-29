به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با نزدیک شدن به اوج سفرها در اروپا، بحث درباره پیامدهای «گردشگری بیشازحد» بار دیگر به یکی از مهمترین دغدغههای صنعت گردشگری قاره سبز تبدیل شده و اکنون نام مالت نیز در کنار مقاصدی چون اسپانیا و پرتغال بهعنوان یکی از کشورهای درگیر با این چالش مطرح میشود.
بر اساس دادههای رسمی اداره گردشگری مالت، شمار گردشگران ورودی به این کشور جزیرهای در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ روندی پیوسته صعودی داشته و تنها در فاصله سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ رشدی ۱۳.۲ درصدی را تجربه کرده است؛ افزایشی که مسافران کشتیهای کروز اقامتکننده در جزیره را نیز دربر میگیرد.
مطابق این آمار، مالت در سال ۲۰۲۵ میزبان بیش از چهار میلیون گردشگر بوده؛ رقمی قابلتوجه برای کشوری کوچک در قلب مدیترانه که بریتانیا، ایتالیا و پرتغال سه بازار اصلی تامینکننده گردشگران آن محسوب میشوند. بیش از سه میلیون نفر از این بازدیدکنندگان برای نخستینبار به مالت سفر کردهاند و عمده آنان با هدف گذراندن تعطیلات وارد این کشور شدهاند.
متوسط اقامت گردشگران در مالت ۶.۳ شب اعلام شده و مجموع درآمد حاصل از این بخش طی سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۹ میلیارد یورو رسیده است؛ درآمدی که جایگاه گردشگری را بهعنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد مالت بیش از پیش تثبیت کرده است.
با این حال، همزمان با رشد درآمدهای گردشگری، نگرانیها درباره ظرفیت تحملپذیری جزیره نیز افزایش یافته است. نتایج یک نظرسنجی تازه که توسط شرکت تحقیقات بازار «اسپریمی» برای روزنامه «تایمز آو مالتا» انجام شده، نشان میدهد جامعه مالت بر سر میزان مطلوب گردشگران دچار شکاف شده است؛ بهگونهای که ۵۱ درصد پاسخدهندگان شمار فعلی گردشگران را «تقریبا مناسب» توصیف کردهاند، اما ۴۵ درصد دیگر معتقدند تعداد بازدیدکنندگان «بیش از حد» است.
این نگرانیها در مناطق اصلی گردشگری شدت بیشتری دارد. ساکنان مناطقی همچون خلیج سنت پل، ملیها و جزیره گزو بیش از سایر مناطق از ازدحام گردشگران ابراز نارضایتی کردهاند؛ بهطوری که تا ۵۹ درصد شرکتکنندگان در این مناطق، حجم گردشگران را فراتر از ظرفیت جزیره ارزیابی کردهاند. در مقابل، مناطق کمتر گردشگرپذیر مانند مارساسکالا، مارساژلوک و بیرزبوجا نگرانی کمتری نسبت به این موضوع نشان دادهاند.
فشار گردشگری بر جزایر کوچکتر مالت نیز بهطور محسوسی افزایش یافته است. طبق اعلام اداره ملی آمار، بیش از ۲.۳ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۵ از جزایر گزو و کومینو بازدید کردهاند؛ رقمی که معادل ۵۷ درصد کل گردشگران ورودی به مالت در همان سال است.
جزیره گزو که بهعنوان نسخهای آرامتر و کمتراکمتر از سرزمین اصلی مالت شناخته میشود، طی سالهای اخیر به مقصدی محبوب برای گردشگران علاقهمند به طبیعت، پیادهروی و تجربه سبک زندگی سنتی مدیترانهای تبدیل شده است. در کنار آن، کومینو و بهویژه منطقه مشهور «بلو لاگون» نیز به یکی از پرترددترین نقاط گردشگری این کشور بدل شدهاند.
افزایش فشار بر اکوسیستم شکننده این منطقه، دولت مالت را ناگزیر کرده است سیاستهای کنترلی تازهای برای مدیریت جریان گردشگران اجرا کند. راهاندازی سامانه «Book, Protect, Enjoy» برای رزرو پیش از ورود به بلو لاگون، بخشی از تلاش دولت برای کنترل ازدحام، حفاظت از محیطزیست و مدیریت پایدار گردشگری در این منطقه به شمار میرود.
انتهای پیام/
نظر شما