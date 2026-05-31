به گزارش میراث آریا، در جریان فینال لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن شنبه شب ۱۰ مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه پوشکاش آرنا بوداپست مجارستان به مصاف آرسنال رفت که دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا بازی در دو وقت ۱۵ دقیقه‌ای پیگیری شود.

در دقیقه ۶ این دیدار، کای هاورتز، گل اول آرسنال را به ثمر رساند تا این تیم در نیمه اول را برنده راهی رختکن شود.

در ادامه در دقیقه ۶۵، عثمان دمبله از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

در نهایت پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش، بازی یک بر یک به پایان رسید و قهرمان این دوره از رقابت‌ها در ضربات پنالتی مشخص شد.

در ضربات پنالتی پاری‌سن‌ژرمن ۴ بر ۳ به برتری رسید تا تیم لوییز انریکه برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شود.

