۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۲

پاری‌سن‌ژرمن قهرمان اروپا شد/ دومین جام انریکه در لیگ قهرمانان

تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن در بازی شب گذشته در مجارستان با برتری در ضربان پنالتی برابر آرسنال، به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رسید.

به گزارش میراث آریا، در جریان فینال لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال پاری‌سن‌ژرمن شنبه شب ۱۰ مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه پوشکاش آرنا بوداپست مجارستان به مصاف آرسنال رفت که دیدار در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا بازی در دو وقت ۱۵ دقیقه‌ای پیگیری شود. 

در دقیقه ۶ این دیدار، کای هاورتز، گل اول آرسنال را به ثمر رساند تا این تیم در نیمه اول را برنده راهی رختکن شود. 

در ادامه در دقیقه ۶۵، عثمان دمبله از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان برسد. 

در نهایت پس از ۱۲۰ دقیقه تلاش، بازی یک بر یک به پایان رسید و قهرمان این دوره از رقابت‌ها در ضربات پنالتی مشخص شد. 

در ضربات پنالتی پاری‌سن‌ژرمن ۴ بر ۳ به برتری رسید تا تیم لوییز انریکه برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شود.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

