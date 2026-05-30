به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رویداد ساحلی «میراث زنده گیسوم» روز جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ با محوریت معرفی خوراک بومی، نان‌ها و شیرینی‌های سنتی و نمایش زنده صنایع‌دستی، در مجتمع ساحلی گیسوم (Gisoum) برگزار شد و با حضور پررنگ بانوان هنرمند، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و معیشتی منطقه تالش را در معرض دید گردشگران قرار داد.

این رویداد با حمایت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تالش، بخشداری و مجتمع ساحلی گیسوم اجرا شد و هدف آن، تقویت گردشگری فرهنگی، معرفی میراث ناملموس و حمایت از تولیدات بومی عنوان شده است.

در جریان برنامه، بانوان هنرمند تالشی با پوشش محلی، بیش از ۳۰ نوع غذای تالشی را در غرفه‌های خوراک بومی عرضه کردند. همچنین بیش از ۱۰ نوع نان و شیرینی سنتی منطقه نیز تهیه و ارائه شد که با استقبال بازدیدکنندگان همراه بود و ظرفیت منطقه در حوزه «گردشگری خوراک» را برجسته کرد.

در بخش صنایع‌دستی نیز هنرمندان تالش حضور داشتند و بخشی از مهارت‌های سنتی منطقه را به نمایش گذاشتند. اجرای زنده بافت جوراب پشمی تالشی از جمله برنامه‌های شاخص این رویداد بود که به‌صورت عملی برای عموم اجرا و معرفی شد.

این برنامه با استقبال گردشگران همراه بود و تعدادی گردشگر از کشور عراق نیز در رویداد حضور داشتند و از غرفه‌های خوراک بومی و نمایش زنده صنایع‌دستی بازدید کردند؛ حضوری که نشان‌دهنده ظرفیت مجتمع ساحلی گیسوم در جذب گردشگران فرامنطقه‌ای و بین‌المللی است.

برگزارکنندگان تأکید دارند استمرار چنین رویدادهایی در مجتمع ساحلی گیسوم می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جامعه محلی، به پاسداشت میراث فرهنگی تالش و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه کمک کند.

