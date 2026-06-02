به گزارش خبرنگار میراثآریا، صنعت گردشگری جهانی در آستانه ورود به مرحلهای تازه از تحول رفتاری مسافران قرار گرفته است؛ مرحلهای که در آن «کیفیت تجربه» بر «تعداد مقاصد» و «معنای سفر» بر «مصرف سفر» پیشی گرفته است.
نتایج تازهترین گزارش گروه هتلهای هیلتون که بر پایه نظرسنجی از بیش از ۱۴ هزار مسافر در بازارهای مهمی همچون آمریکا، بریتانیا، آلمان و استرالیا تدوین شده، نشان میدهد ترجیحات گردشگران در حال حرکت به سمت الگوهایی عمیقتر، شخصیتر و مبتنی بر رفاه روانی است.
این گزارش، تصویری روشن از ظهور نسلی از مسافران ارائه میدهد که سفر را فرصتی برای بازیابی انرژی ذهنی، بازتعریف روابط انسانی و بازکشف هویت فردی تلقی میکنند.
صعود «گردشگری سکوت» در برابر هیاهوی جهان مدرن
یکی از برجستهترین یافتههای این گزارش، افزایش تمایل گردشگران به تجربههای مبتنی بر آرامش، خلوت و فاصله گرفتن از فشارهای روزمره است.
در جهانی که شتاب زندگی، انباشت اطلاعات و اتصال دائمی به فضای دیجیتال به بخشی جداییناپذیر از زندگی انسان تبدیل شده، بسیاری از مسافران اکنون سفر را فرصتی برای بازیابی تعادل روانی و بازگشت به آرامش میدانند.
بر اساس یافتههای این پژوهش، ۴۸ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که پیش یا پس از تعطیلات خانوادگی، روزهایی را به تنهایی و برای استراحت شخصی اختصاص میدهند. همچنین ۵۴ درصد گفتهاند گاهی سفرهای کاری را فرصتی برای فاصله گرفتن از شلوغیهای خانوادگی و اختصاص زمان به خود تلقی میکنند.
در میان مسافران کاری نیز گرایش به «تنهایی انتخابی» رو به افزایش است؛ بهگونهای که ۲۷ درصد ترجیح میدهند بخشی از زمان سفر را صرف خلوت فردی کنند، ۱۹ درصد استراحت و خواب را به فعالیتهای اجتماعی ترجیح میدهند و ۳۰ درصد پس از برنامههای گروهی، زمانی را برای خود اختصاص میدهند.
کارشناسان این روند را نشانه ظهور پدیدهای میدانند که از آن با عنوان «گردشگری سکوت» یاد میشود؛ گونهای از سفر که در آن آرامش ذهنی، مهمترین کالای مورد تقاضای گردشگران محسوب میشود.
کودکان؛ بازیگران جدید تصمیمسازی سفر
گزارش هیلتون همچنین از تغییر معنادار در ساختار تصمیمگیری خانوادهها برای سفر خبر میدهد.
بر خلاف گذشته که والدین به تنهایی درباره مقصد و برنامه سفر تصمیم میگرفتند، امروز نسل جدید کودکان و نوجوانان به بخشی فعال از فرآیند برنامهریزی تعطیلات خانوادگی تبدیل شدهاند.
بر اساس این گزارش، ۷۳ درصد از والدین و پدربزرگها و مادربزرگها اعلام کردهاند که فرزندان و نوههای خود را در انتخاب مقصد و طراحی برنامههای سفر مشارکت میدهند.
همزمان، الگوی «سفرهای میاننسلی» نیز در حال گسترش است. نزدیک به ۳۰ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند فرزندانشان بدون حضور والدین و تنها همراه با پدربزرگ و مادربزرگ به سفر میروند؛ روندی که از تقویت پیوندهای خانوادگی میان نسلها حکایت دارد.
در کنار این موضوع، خانوادهها تلاش میکنند وابستگی به ابزارهای دیجیتال را نیز در سفر کاهش دهند؛ به طوری که ۵۸ درصد والدین اعلام کردهاند در طول تعطیلات، زمانهایی را برای دوری از تلفن همراه، تبلت و سایر صفحهنمایشها تعیین میکنند تا کیفیت تعاملات خانوادگی افزایش یابد.
گردشگری میراثی؛ جستوجوی هویت در مسیر سفر
یکی دیگر از روندهای رو به رشد در بازار جهانی سفر، افزایش استقبال از «گردشگری میراثی» است؛ نوعی از گردشگری که در آن افراد برای شناخت ریشههای خانوادگی، تاریخی و فرهنگی خود راهی سفر میشوند.
مطالعه هیلتون نشان میدهد خاطرات و تجربههای سفر در دوران کودکی تأثیر ماندگاری بر انتخابهای گردشگری افراد در بزرگسالی دارد. دو سوم شرکتکنندگان اعلام کردهاند انتخاب هتل و محل اقامت آنان همچنان تحت تأثیر تجربیات خانوادگی دوران کودکی قرار دارد و ۷۳ درصد نیز سبک سفر خود را متأثر از الگوهای رفتاری خانواده میدانند.
در همین حال، ۵۲ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که برای آشنایی بیشتر با پیشینه خانوادگی، زادگاه اجداد یا ریشههای فرهنگی خود در حال برنامهریزی سفر هستند؛ روندی که نشاندهنده پیوند روزافزون گردشگری با مفاهیم هویت، حافظه تاریخی و تعلق فرهنگی است.
بازگشت سفرهای جادهای؛ احیای تجربههای اصیل
گزارش هیلتون همچنین از احیای تدریجی سفرهای جادهای در ایالات متحده خبر میدهد؛ روندی که همزمان با صدمین سالگرد جاده تاریخی «روت ۶۶» شتاب بیشتری گرفته است.
بر اساس این دادهها، ۶۱ درصد از مسافران آمریکایی تمایلی ندارند بیش از پنج ساعت بدون توقف رانندگی کنند و ۹۰ درصد نیز اعلام کردهاند پس از یک روز طولانی در جاده، کیفیت محل اقامت و برخورداری از فضایی آرام و راحت مهمترین اولویت آنان محسوب میشود.
تحلیلگران صنعت گردشگری معتقدند بازگشت سفرهای جادهای، در کنار رشد گردشگری آرامشمحور و گردشگری میراثی، نشاندهنده تغییر تدریجی نگاه مسافران از «مصرف سریع مقاصد» به «زیستن تجربههای معنادار» است.
آینده گردشگری؛ تجربهمحوری به جای مقصدمحوری
کریس ناسِتا، مدیرعامل هیلتون، با اشاره به نتایج این گزارش تاکید میکند که صنعت گردشگری جهانی در حال ورود به دورهای جدید است؛ دورهای که در آن احساس اعتماد، آرامش، آشنایی و کیفیت تجربه، نقش تعیینکنندهتری نسبت به گذشته در انتخاب مقصد و خدمات گردشگری ایفا میکند.
به گفته او، ۷۴ درصد از مسافران ترجیح میدهند خدمات خود را از برندهایی دریافت کنند که به آنها اعتماد دارند؛ نشانهای روشن از اینکه در عصر پرشتاب و پیچیده امروز، امنیت روانی و اطمینان خاطر به یکی از مهمترین مؤلفههای تصمیمگیری گردشگران تبدیل شده است.
در مجموع، یافتههای این گزارش از شکلگیری پارادایمی تازه در صنعت گردشگری حکایت دارد؛ پارادایمی که در آن سفر بیش از آنکه حرکتی در جغرافیا باشد، سفری دروننگرانه برای دستیابی به آرامش، معنا، هویت و کیفیت زندگی است.
