به گزارش خبرنگار میراثآریا، در حالی که فرسودگی شغلی، فشارهای روانی و سبک زندگی پرشتاب به یکی از چالشهای جدی جوامع معاصر تبدیل شده است، گرایش جهانی به سفرهای مبتنی بر آرامش، بازیابی سلامت جسم و روان و تجربههای درمانمحور، شتابی فزاینده یافته است. در این میان، بلغارستان با تکیه بر مزیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود، در حال تبدیل شدن به یکی از بازیگران جدید و اثرگذار گردشگری سلامت در اروپا است.
این کشور بالکانی که بیش از ۷۰۰ چشمه آب معدنی شناختهشده در اختیار دارد، طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای گستردهای در توسعه مراکز آبدرمانی، اقامتگاههای سلامتمحور و زیرساختهای گردشگری تندرستی انجام داده است؛ اقدامی که موجب افزایش چشمگیر تقاضا برای سفرهای درمانی و سلامت به این مقصد شده است.
ایرنا گئورگیوا، وزیر موقت گردشگری بلغارستان، با اشاره به رشد ۱۵ درصدی گردشگری آبدرمانی در سالهای اخیر، این روند را نشانهای از افزایش اعتماد گردشگران اروپایی به ظرفیتهای سلامتمحور کشورش دانست و تاکید کرد که امروز معیار انتخاب بلغارستان ارزش تجربهای است که این مقصد به گردشگران ارائه میدهد.
یکی از مهمترین کانونهای گردشگری سلامت بلغارستان، شهر ولینگراد در جنوب این کشور است؛ شهری که در دامنه رشتهکوه رودوپه قرار گرفته و از آن بهعنوان «پایتخت آبدرمانی بالکان» یاد میشود. این منطقه به واسطه چشمههای غنی معدنی خود شهرت یافته و آبهای آن برای کمک به بهبود برخی بیماریهای تنفسی، گوارشی و اختلالات مرتبط با فشار خون مورد توجه قرار دارد.
در جنوبغرب بلغارستان نیز شهر ساندانسکی به یکی دیگر از قطبهای اصلی گردشگری سلامت تبدیل شده است. وجود دهها چشمه آب گرم با دمایی بین ۴۲ تا ۸۱ درجه سانتیگراد، آبوهوای مطلوب مدیترانهای و مجموعههای مدرن سلامت و آبدرمانی، این شهر را به مقصدی محبوب برای گردشگران جویای آرامش و درمان تبدیل کرده است. متخصصان حوزه سلامت معتقدند آبهای معدنی این منطقه میتواند در کاهش برخی مشکلات اسکلتیعضلانی، بیماریهای روماتیسمی و اختلالات عصبی نقش مؤثری ایفا کند.
پیشینه بهرهگیری از این ظرفیت طبیعی در بلغارستان به هزاران سال قبل بازمیگردد. بر اساس شواهد تاریخی، تراکیاییها که از نخستین تمدنهای ساکن این سرزمین بودند، ارزش درمانی چشمههای معدنی را شناسایی کرده و شهرهایی همچون صوفیه، هیسار، ساندانسکی و کیوستندیل را در پیرامون این منابع طبیعی بنیان نهادهاند.
رشد گردشگری سلامت در بلغارستان در شرایطی رخ میدهد که این بخش به یکی از سودآورترین حوزههای صنعت گردشگری جهان تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد ارزش بازار جهانی گردشگری سلامت به حدود ۸۹۴ میلیارد دلار رسیده و بسیاری از کشورها برای افزایش سهم خود از این اقتصاد بزرگ، رقابت فشردهای را آغاز کردهاند.
گردشگری فرهنگی؛ ستون دوم راهبرد توسعه بلغارستان
در کنار سلامت و آبدرمانی، مقامات گردشگری بلغارستان توسعه گردشگری فرهنگی را نیز در اولویت راهبردی خود قرار دادهاند. وزارت گردشگری این کشور سال ۲۰۲۶ را «سال گردشگری فرهنگی» نامگذاری کرده و تلاش دارد با معرفی میراث تاریخی، آیینهای بومی و جشنوارههای سنتی، جریان سفر را در تمامی فصول سال توزیع کند.
جشنواره مشهور گل رز، جشنواره گیلاس و دهها رویداد مرتبط با موسیقی، رقصهای محلی و فرهنگ عامه، بخشی از تقویم فرهنگی این کشور را تشکیل میدهد؛ رویدادهایی که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را جذب میکنند.
راهبرد چهار فصل؛ عبور از گردشگری فصلی
بلغارستان همزمان در تلاش است تا وابستگی سنتی خود به گردشگری فصلی را کاهش دهد و الگوی «گردشگری چهار فصل» را جایگزین کند. بر این اساس، سلامت، گردشگری خوراک، گردشگری کوهستان و سفرهای لوکس بهعنوان محورهای اصلی توسعه صنعت گردشگری کشور تعریف شدهاند.
وجود رشتهکوههای گسترده که نزدیک به یکسوم مساحت بلغارستان را پوشش میدهند، فرصت ارزشمندی برای توسعه ورزشهای زمستانی، اسکی، طبیعتگردی و کوهپیمایی فراهم کرده است. در همین راستا، دولت این کشور برنامههایی برای توسعه زیرساختهای نوین، مسیرهای دوچرخهسواری کوهستان و مراکز اقامتی جدید تدوین کرده است.
