به گزارش خبرنگار میراثآریا، یادگیری یک زبان خارجی فرآیندی پیچیده و چندلایه است که به توانایی درک نظامهای آوایی، ساختارهای نحوی، الگوهای فرهنگی و شیوههای نوشتاری وابسته است. در حالی که برخی زبانها به دلیل اشتراکات تاریخی و ریشههای زبانی، مسیر یادگیری نسبتاً هموارتری دارند، گروهی دیگر به واسطه ویژگیهای منحصربهفرد خود، زبانآموزان را با چالشهای جدی مواجه میکنند.
بر اساس ارزیابیهای منتشرشده از سوی یونسکو، هفت زبان در جهان به دلیل پیچیدگیهای ساختاری، دستور زبانی و نظام نوشتاری، در زمره دشوارترین زبانها برای یادگیری قرار گرفتهاند.
آلمانی؛ زبان قواعد پیچیده و جنسیتهای دستوری
زبان آلمانی در جایگاه هفتم این فهرست قرار دارد. وجود ساختارهای پیچیده صرف افعال و قواعد دستوری چندلایه، یادگیری این زبان را به فرآیندی زمانبر تبدیل کرده است. با این حال، اشتراکات تاریخی میان زبان آلمانی و انگلیسی موجب شده است تا انگلیسیزبانان مسیر نسبتا آسانتری برای فراگیری آن داشته باشند.
فنلاندی؛ معماری پیچیده دستور زبان
رتبه ششم به زبان فنلاندی اختصاص یافته است؛ زبانی متعلق به خانواده فینو-اوگریکی که به دلیل تنوع گسترده پسوندها و شمار قابل توجه حالتهای دستوری شهرت دارد. وجود حدود ۱۵ حالت صرفی مختلف، فنلاندی را به یکی از دشوارترین زبانهای اروپا برای زبانآموزان تبدیل کرده است.
ژاپنی؛ سه نظام نوشتاری در یک زبان
زبان ژاپنی در رتبه پنجم قرار گرفته است. اگرچه گرامر این زبان برای برخی زبانآموزان دارای منطق قابل درکی است، اما نظام نوشتاری آن یکی از بزرگترین موانع یادگیری محسوب میشود. ژاپنی از سه سامانه نوشتاری مجزا شامل «هیراگانا»، «کاتاکانا» و «کانجی» بهره میبرد که تسلط بر آنها نیازمند صرف زمان و تمرین گسترده است.
ایسلندی؛ میراث زبانی پیچیده شمال اروپا
ایسلندی که ریشه در زبانهای باستانی اسکاندیناوی دارد، در رتبه چهارم این فهرست قرار گرفته است. الفبای خاص، آواهای کمتر شناختهشده، ساختارهای واجشناختی پیچیده و وجود سه جنسیت دستوری، از جمله عواملی هستند که یادگیری این زبان را دشوار میسازند.
عربی؛ چالش الفبا، آواشناسی و ساختار واژگانی
زبان عربی در جایگاه سوم قرار دارد. تفاوت بنیادین الفبا، شیوه نگارش، نظام ریشهشناختی واژگان، تلفظهای خاص و قواعد پیچیده تاکید و هجاها، از مهمترین عواملی هستند که زبانآموزان غیربومی را با دشواریهای قابل توجهی مواجه میکنند.
یونانی؛ میراث کهن با ساختاری متفاوت
رتبه دوم این فهرست به زبان یونانی اختصاص یافته است. الفبای مستقل، ساختار آوایی متمایز و قواعد صرفی و نحوی پیچیده، این زبان را از بسیاری از زبانهای رایج اروپایی متمایز کرده و فرایند یادگیری آن را به تجربهای چالشبرانگیز تبدیل میکند.
ماندارین؛ دشوارترین زبان جهان
در صدر این رتبهبندی، زبان ماندارین چینی قرار گرفته است؛ زبانی که بیش از ۹۵۵ میلیون نفر در جهان به آن سخن میگویند و در عرصه تجارت بینالمللی از جایگاه ویژهای برخوردار است. مهمترین عامل دشواری این زبان، نظام نوشتاری مبتنی بر هزاران نویسه مستقل و همچنین نقش تعیینکننده لحن و آهنگ در تغییر معنای واژگان است. در مقابل، بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار گرامری ماندارین نسبت به دیگر بخشهای آن سادهتر است.
فراتر از رتبهبندیها؛ نقش پشتکار در یادگیری زبان
متخصصان آموزش زبان تاکید دارند که صرفنظر از میزان دشواری یا سهولت یک زبان، عامل تعیینکننده در موفقیت زبانآموزان، استمرار، تمرین هدفمند و مواجهه مستمر با زبان مقصد است. تجربه نشان داده است که انگیزه، برنامهریزی آموزشی مناسب و ممارست، میتواند پیچیدهترین نظامهای زبانی جهان را نیز به مهارتی قابل دستیابی تبدیل کند.
بر اساس این رتبهبندی، پس از زبان آلمانی نیز زبانهای دانمارکی، نروژی و فرانسوی به ترتیب در جایگاههای هشتم تا دهم دشوارترین زبانهای جهان برای یادگیری قرار گرفتهاند.
