به گزارش خبرنگار میراثآریا علی اکبر پاک امروز سهشنبه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: مستند «نیمقرن سبدبافی در سیسخت» با هدف پاسداشت ۵۰ سال تلاش و فعالیت هنری محمد حسینیزاده، هنرمند پیشکسوت سبدبافی شهر سیسخت تولید و ضبط شده است.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا افزود: این مستند با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا و شبکه استانی دنا تهیه شده و قرار است همزمان با هفته صنایعدستی سال جاری از شبکه استانی دنا پخش شود.
او با اشاره به اهمیت معرفی هنرمندان بومی و پیشکسوت، اظهار کرد: در این مستند بخشی از خاطرات، تجربهها و سالها فعالیت هنری محمد حسینیزاده در حوزه سبدبافی در شهر سیسخت روایت شده است.
پاک ادامه داد: معرفی و مستندسازی فعالیت هنرمندان صنایعدستی، نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و هنرهای سنتی به نسلهای آینده دارد.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا بیان کرد: تولید چنین آثار رسانهای میتواند زمینه آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان دنا و جایگاه هنرمندان فعال این حوزه را فراهم کند.
