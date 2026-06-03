به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ در سفر به شهرستان خلخال، ضمن بازدید از پروژه‌های گردشگری مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران این حوزه را به صورت میدانی بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در بازدید از این پروژه‌ها گفت: تامین زیرساخت‌های ضروری برای پروژه‌های گردشگری جزو اولویت‌های اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل است.

او تاکید کرد: در همین راستا و با پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی و همچنین اقدامات اتفاق افتاده در سطح استان، اعتبارات مناسبی برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند تامین شده و در سال جاری شاهد اجرای این زیرساخت‌ها خواهیم بود.

جباری ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه گردشگری شهرستان خلخال در حال اجرا هستند و با توجه به ظرفیت‌های این منطقه ما آماده حمایت از سرمایه‌گذاران جدید برای حضور در جنوب استان هستیم.

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