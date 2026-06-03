۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۷

بررسی میدانی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در شهرستان خلخال/ تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری در اولویت قرار دارد

بررسی میدانی مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در شهرستان خلخال/ تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری در اولویت قرار دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در سفر به شهرستان خلخال مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری را به صورت میدانی بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ در سفر به شهرستان خلخال، ضمن بازدید از پروژه‌های گردشگری مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاران این حوزه را به صورت میدانی بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در بازدید از این پروژه‌ها گفت: تامین زیرساخت‌های ضروری برای پروژه‌های گردشگری جزو اولویت‌های اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل است.

او تاکید کرد: در همین راستا و با پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی و همچنین اقدامات اتفاق افتاده در سطح استان، اعتبارات مناسبی برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌هایی که درصد پیشرفت بالایی دارند تامین شده و در سال جاری شاهد اجرای این زیرساخت‌ها خواهیم بود.

جباری ادامه داد: در حال حاضر پروژه‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه گردشگری شهرستان خلخال در حال اجرا هستند و با توجه به ظرفیت‌های این منطقه ما آماده حمایت از سرمایه‌گذاران جدید برای حضور در جنوب استان هستیم.

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کد خبر 1405031301059
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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