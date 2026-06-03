به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ در بازدید از موزه باستان‌شناسی خلخال در حضور نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار خلخال و جمعی از مسئولان شهرستانی، گفت: تامین اعتبار برای موزه باستان‌شناسی خلخال از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شده و تلاش می‌کنیم در اسرع وقت با ساماندهی بنای تاریخی حمام نصر شاهد بازگشایی موزه باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه در نظام مسائل شهرستان خلخال، بازگشایی موزه اصلی‌ترین دغدغه و برنامه ما است، افزود: مشکل اصلی درمورد تعطیلی موزه خلخال تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای آن بود که در این زمینه نیز مجوز افزایش نیرو دریافت شده اما تا طی فرآیندهای قانونی جذب نیرو باید از نیروهای موجود برای فعال کردن موزه استفاده شود.

اوهمچنین با اشاره به بازدید از بازار خلخال، تاکید کرد: سرپوشیده کردن راسته‌های بازار خلخال براساس پیشینه‌های تاریخی آن از مطالبات اهالی است که طی بازدید میدانی نحوه اجرای چنین طرحی در حضور مسئولان استانی، شهرستانی و اهالی بررسی شد.

جباری ادامه داد: براساس نظر اعضای حاضر در بازدید میدانی، مقرر شد طرح مطالعاتی ساماندهی بازار خلخال با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی آن، از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی تهیه شود و در ادامه برای چگونگی اجرای این طرح تصمیم‌گیری می‌شود.

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