حسین براتی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تأکید بر ضرورت احیای موزه هنرهای معاصر اهواز، این مجموعه را نه تنها یک ساختمان، بلکه یک زیرساخت حیاتی برای ارتقای سرانه فرهنگی و تداوم حیات هنری در جنوب کشور دانست و از تلاش برای رفع شکاف ۱۰ ساله در هنرهای تجسمی استان خبر داد.

حسین براتی در حاشیه بازدید استاندار خوزستان و جمعی از مدیران استانی از مجموعه موزه هنرهای معاصر اهواز، در پاسخ به پرسش‌های میراث‌آریا با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد این بنا در حافظه تاریخی و فرهنگی کشور اظهار کرد: موزه هنرهای معاصر اهواز در زمره فاخرترین و کم‌نظیرترین ابنیه فرهنگی کشور محسوب می‌شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان نخستین و شاید تنها بنای مهندسی‌شده با کارکرد تخصصی «موزه هنرهای معاصر» ساخته شد. این بنا با معماری خاص خود، ممیزه‌ای برجسته برای استان خوزستان در پهنه هنر ایران است.

موزه؛ کارخانه تولید معنا و ارتقای سرانه فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به ارزش‌های تخصصی چنین موزه‌هایی تصریح کرد: موزه‌های هنرهای معاصر، صرفاً محل نگهداری آثار نیستند، بلکه کانون‌هایی برای «تولید فکر»، «آموزش» و «ارتقای سواد بصری جامعه» محسوب می‌شوند. بازگشایی این موزه می‌تواند جهشی محسوس در سرانه فرهنگی و هنری استان ایجاد کند؛ چرا که چنین فضاهایی با تعریف رویدادهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه‌های جریان‌ساز، فاصله میان هنرمند و جامعه را از میان برده و به بستری برای تعاملات اجتماعی و رشد خلاقیت تبدیل می‌شوند.

او افزود: طی یک دهه فعالیت پیشین این مجموعه، شاهد میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی در سطوح مختلف بودیم. این پیشینه نشان می‌دهد که موزه هنرهای معاصر اهواز، پتانسیل تبدیل شدن به هاب هنری منطقه و قطب رویدادهای تجسمی جنوب کشور را دارد. احیای این مکان، به معنای بازگشت روحیه امید و پویایی به فضای فرهنگی استان است.

رفع توقیف و نگاه به آینده؛ پایان یک وقفه ده ساله

براتی در خصوص روند احیای این مجموعه توضیح داد: متأسفانه در سال‌های گذشته، به دلیل فرآیندهای حقوقی و واگذاری‌های غیرکارشناسی، این موزه دچار وقفه شد که این موضوع آسیب جدی به جریان هنرهای تجسمی استان وارد کرد. خوشبختانه با پیگیری‌های جدی قضایی و حمایت‌های استاندار خوزستان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رفع تصرف انجام شد و اکنون عزم راسخی برای مرمت و بهره‌برداری مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در سفر سال گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوزستان منعقد شد، بازسازی این موزه در اولویت قرار گرفت. در بازدید امروز نیز مذاکرات سازنده‌ای برای تخصیص اعتبارات لازم در بودجه سال ۱۴۰۵ صورت گرفت تا منابع مالی برای بازسازی و تجهیز این بنا تأمین شود.

پر کردن شکاف بین‌نسلی در هنرهای تجسمی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با ابراز تأسف از ایجاد یک «شکاف بین‌نسلی» طی این وقفه ۱۰ ساله گفت: متأسفانه تعطیلی این موزه باعث شد تا بخشی از هنرمندان جوان و استعدادهای نوظهور خوزستان از فضای نمایشگاهیِ درخور و آموزشی بی‌بهره بمانند. هدف ما از احیای این موزه، صرفاً بازسازی ساختمان نیست؛ بلکه احیای جریان هنری است تا با بسترسازی برای شناسایی، جذب و شکوفایی استعدادهای ناب هنری، این شکاف نسلی برطرف شود.

براتی در پایان با اشاره به اشتیاق فراوان جامعه فرهنگی و هنری استان، ابراز امیدواری کرد که با همراهی بزرگان هنر و اصحاب رسانه، موزه هنرهای معاصر اهواز به زودی به جایگاه اصلی خود بازگردد و به کانونی برای تعریف اتفاقات بزرگ هنری در شأن مردم فرهیخته خوزستان تبدیل شود.

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