به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، موزه سینمای ایران در چهل‌وششمین نشست از سلسله برنامه‌های «شب‌های مستند»، میزبان اکران فیلم «حلقه‌های گمشده» خواهد بود.

این برنامه که با همکاری انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند برگزار می‌شود، به نمایش مستند «حلقه‌های گمشده» به کارگردانی مهرداد زاهدیان و تهیه‌کنندگی ارد عطارپور اختصاص دارد.

این مستند که نگاهی کنجکاوانه به تاریخ سینمای ایران دارد، ماجرای کشف تعدادی حلقه فیلم نگاتیو قدیمی و ارزشمند در انبار «موزه کاخ گلستان» را روایت می‌کند؛ کشفی که پرده از بخش‌های ناشنیده‌ای از تاریخ تصویری ایران برمی‌دارد.

علاقه‌مندان به سینمای مستند می‌توانند برای تماشای این اثر در روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۸ به سالن سینما فردوس موزه سینما مراجعه کنند.

شایان ذکر است که تماشای این فیلم برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

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