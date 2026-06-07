به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با تأکید بر اینکه محیط‌زیست مسئله‌ای انتزاعی نیست، آن را با امنیت ملی کشور و تاب‌آوری جامعه هم‌راستا دانست.

شینا انصاری در این نشست ضمن اشاره به جایگاه رسانه‌های تخصصی به‌عنوان دیده‌بانان حوزه محیط‌زیست، تصریح کرد: رسانه‌ها پل ارتباطی ضروری میان حاکمیت و جامعه هستند و تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی بدون مشارکت و مطالبه‌گری رسانه‌های آگاه امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به وقایع سال گذشته و شرایط ویژه کشور، اظهار داشت: با وجود خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها، پاسگاه‌های محیط‌بانی و عرصه‌های طبیعی بر اثر تنش‌های محیطی و شرایط جنگی، فعالیت‌های پایش و حفاظت از منابع زیستی متوقف نشد. وی افزود: پایش مستمر کیفیت هوا و همچنین نظارت بر اکوسیستم‌های آبی از جمله خلیج فارس و دریای عمان در این دوره با جدیت پیگیری شد.

معاون رئیس‌جمهوری در تبیین اقدامات کلیدی سازمان در دوره اخیر، به سرفصل‌های زیر اشاره کرد: در حوزه کاهش آلودگی هوا، تشکیل ۱۴ جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، پیگیری اسقاط ۵۳۰ هزار خودروی فرسوده، تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کم‌گوگرد و آغاز پروژه منشأیابی ذرات معلق در تهران از اولویت‌های اجرایی سازمان بوده است. همچنین در بخش صنعت، با اجرای ۱۲ قرارداد، از فلرسوزی ۱۰ میلیون مترمکعب گاز در روز جلوگیری شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه به مدیریت منابع آب و تالاب‌ها اشاره کرد و گفت: تثبیت مالکیت قانونی ۱۸ تالاب، پایش مستمر آب‌های سطحی و زیرزمینی، و نهایی‌سازی اطلس زیست‌بومی دریای خزر و پهنه سواحل مکران از اقدامات شاخص در حوزه حفاظت از منابع آبی است.

وی در خصوص پسماند و اقتصاد چرخشی یادآور شد: با برگزاری ۹ جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه، رویکرد سازمان به سمت «اقتصاد چرخشی» و ایجاد اشتغال سبز تغییر جهت یافته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از تصویب برنامه جامع تنوع زیستی با ۹۷ اقدام اولویت‌دار خبر داد و اعلام کرد: افزایش مناطق تحت مدیریت سازمان به ۳۳۰ منطقه، توسعه بانک ژن حیات‌وحش و اجرای برنامه‌های حفاظتی ویژه برای گونه‌های در معرض خطر مانند «یوز آسیایی» در سطح ۴۴۰ هزار هکتار از اقدامات جدی این سازمان بوده است.

شینا انصاری در بخش دیگری از سخنان مقدماتی خود با تأکید بر ضرورت تقویت لجستیک سازمان برای مقابله با بحران‌های طبیعی، از پیشنهاد تشکیل «یگان ویژه اطفای حریق جنگل‌ها» خبر داد. وی هدف از این طرح را سازمان‌دهی نیروهای تخصصی برای مواجهه سریع و علمی با آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی عنوان کرد.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت‌های دولتی، برنامه‌های راهبردی سازمان حفاظت محیط‌زیست در مسیر توسعه پایدار با سرعت بیشتری تداوم یابد.

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