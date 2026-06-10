حسین سلیمانی روزبهانی، خادم فرهنگ و میراث بومی در شهرستان ایذه در یادداشتی نوشت: روز جهانی صنایع‌دستی فرصتی است برای پاسداشت هنرهایی که ریشه در فرهنگ، هویت و تاریخ این سرزمین دارند؛ هنرهایی که فراتر از یک محصول یا حرفه، روایتگر سبک زندگی، باورها، خاطرات و اصالت مردمان ایران هستند.

امسال این روز برای ایذه معنایی ویژه دارد؛ شهری که مفتخر به کسب عنوان «شهر ملی گلیم‌بافی» شده است. عنوانی ارزشمند که حاصل سال‌ها تلاش بافندگان، هنرمندان، پژوهشگران، فعالان صنایع‌دستی و حمایت‌های صورت‌گرفته در مسیر حفظ و معرفی این هنر اصیل است.

بی‌تردید ثبت ملی گلیم‌بافی ایذه، دستاوردی مهم برای شهرستان، استان خوزستان و کشور به شمار می‌آید، اما تجربه نشان داده است که ثبت یک عنوان ملی، پایان راه نیست؛ بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای همه کسانی است که دغدغه حفظ، معرفی و توسعه این میراث ارزشمند را دارند.

گلیم‌بافی ایذه تنها یک رشته صنایع‌دستی نیست؛ بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی منطقه‌ای است که از دیرباز مهد تمدن، هنر و فرهنگ بوده است. ظرفیتی که می‌تواند در کنار حفظ میراث فرهنگی، به ایجاد اشتغال پایدار، توانمندسازی خانواده‌ها، رونق گردشگری، توسعه کسب‌وکارهای محلی و افزایش سهم صنایع‌دستی در اقتصاد منطقه کمک کند.

امروز در بسیاری از نقاط جهان، صنایع‌دستی تنها به عنوان یک هنر شناخته نمی‌شود، بلکه به عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار، جذب گردشگر، معرفی فرهنگ بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. ایذه نیز با برخورداری از پیشینه تاریخی کم‌نظیر، فرهنگ غنی بختیاری و هنرمندان توانمند، ظرفیت آن را دارد که به یکی از قطب‌های مهم صنایع‌دستی و گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود.

با این وجود، پرسشی مهم همچنان پیش روی ما قرار دارد؛ آیا زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های شهر ملی گلیم‌بافی فراهم شده است؟!

هنرمندان و فعالان این حوزه همچنان با کمبود فضاهای مناسب برای معرفی، نمایش و عرضه آثار، نبود بازارچه‌ای دائمی و درخور شأن این عنوان ملی، محدودیت در بازاریابی و معرفی گسترده این ظرفیت ارزشمند و همچنین ضعف برخی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتباط مؤثر با گردشگران، خریداران و علاقه‌مندان صنایع‌دستی مواجه هستند! در حالی که عنوان «شهر ملی» زمانی به معنای واقعی خود نزدیک می‌شود که آثار و برکات آن در زندگی هنرمندان، اقتصاد محلی و سیمای فرهنگی شهر نیز قابل مشاهده باشد.

در روز جهانی صنایع‌دستی، ضمن قدردانی از همه تلاش‌هایی که منجر به ثبت ملی گلیم‌بافی ایذه شده است، این امید وجود دارد که گام‌های بعدی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود؛ چرا که حفظ و ارتقای جایگاه «شهر ملی گلیم‌بافی» تنها با ثبت یک عنوان محقق نمی‌شود. این مسیر نیازمند معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توسعه فضاهای دائمی عرضه و فروش، حمایت از هنرمندان، تقویت آموزش، پیوند مؤثر صنایع‌دستی با گردشگری و شکل‌گیری همدلی و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول، بخش خصوصی و فعالان این حوزه است.

ایذه امروز از سرمایه‌ای ارزشمند در حوزه فرهنگ، هنر و میراث بومی برخوردار است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند به فرصتی بزرگ برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه، استان و کشور تبدیل شود. تحقق این چشم‌انداز، بیش از هر زمان دیگری، توجهی جدی‌تر، برنامه‌ای منسجم‌تر و عزمی مشترک‌تر را می‌طلبد؛ تا نام «شهر ملی گلیم‌بافی» نه فقط یک عنوان افتخارآمیز، بلکه نمادی از یک تجربه موفق در حفظ میراث فرهنگی، توانمندسازی هنرمندان و توسعه پایدار باشد.

روز جهانی صنایع‌دستی بر همه هنرمندان، صنعتگران و پاسداران فرهنگ و هنر ایران گرامی باد.

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