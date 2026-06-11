علی حبیب نژاد، زمینشناس و راهنمای گردشگری در یادداشتی نوشت: کوهها، رودخانهها و درهها تنها مناظری زیبا نیستند؛ آنها روایتگر تاریخی طولانی از تحولات زمیناند. آبشار شوی، درههای عمیق رودخانه دز و تنگههای شگفتانگیز شمال خوزستان نیز بخشی از همین داستاناند؛ داستانی که میلیونها سال پیش در دل زاگرس آغاز شد. یکی از مهمترین فصلهای این روایت در ساختاری زمینشناختی به نام «فروافتادگی دزفول» شکل گرفته است؛ حوضهای بزرگ که طی میلیونها سال بستر شکلگیری بخشی از چشمگیرترین مناظر طبیعی جنوب غرب ایران را فراهم کرده است.
وقتی سخن از جاذبههای طبیعی زاگرس به میان میآید، بسیاری از ما به یاد آبشار شوی، درههای رودخانه دز، تنگههای سنگی و کوهستانهای سرسبز شمال خوزستان میافتیم. هر سال گردشگران زیادی برای دیدن این چشماندازها راهی این منطقه میشوند؛ اما کمتر کسی میداند که در پس این زیباییها، فرایندهای پیچیده زمینشناسی قرار دارد که طی میلیونها سال شکل گرفتهاند. در میان این فرایندها، ساختاری بزرگ و مهم به نام فروافتادگی دزفول نقشی اساسی در شکلگیری سیمای طبیعی این بخش از زاگرس داشته است.
فروافتادگی دزفول چیست؟
فروافتادگی دزفول یکی از مهمترین حوضههای رسوبی در کمربند چینخورده زاگرس به شمار میرود. این ساختار زمینشناختی در اثر فرونشست تدریجی پوسته زمین و تجمع ضخیم رسوبات در طول میلیونها سال شکل گرفته است. نتیجه این فرایند، انباشته شدن لایههای گستردهای از رسوبات دریایی و رودخانهای است که بعدها تحت تأثیر نیروهای زمینساختی چین خورده و به بخشی از ساختار پیچیده زاگرس تبدیل شدهاند.
این پهنه زمینشناختی بخشهایی از شمال و شرق استان خوزستان و نواحی مجاور در کهگیلویه و بویراحمد و لرستان را در بر میگیرد. در این منطقه، توالی ضخیمی از سنگهای رسوبی طی دورههای مختلف زمینشناسی شکل گرفته است؛ سنگهایی که امروزه در کوهها، درهها و دیوارههای سنگی منطقه قابل مشاهدهاند.
فروافتادگی دزفول تنها یک پدیده زمینشناختی محلی نیست. این حوضه رسوبی یکی از مهمترین بخشهای زاگرس به شمار میرود و در شکلگیری منابع آب زیرزمینی، دشتهای حاصلخیز، رودخانههای بزرگ و حتی برخی از مهمترین میدانهای نفت و گاز ایران نقش داشته است. به همین دلیل زمینشناسان آن را یکی از کلیدیترین واحدهای زمینشناسی در جنوب غرب ایران میدانند.
در واقع، وجود این حوضه رسوبی و توالی سنگهای آن، بستری را فراهم کرده است که بسیاری از چشماندازهای طبیعی زاگرس در آن شکل گرفتهاند.
زاگرس؛ نتیجه برخورد قارهها
رشتهکوه زاگرس حاصل برخورد تدریجی صفحه عربی با صفحه اوراسیا است؛ فرایندی زمینساختی که از میلیونها سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. فشار ناشی از این برخورد باعث چینخوردگی لایههای ضخیم رسوبی و شکلگیری رشتهکوههای گسترده زاگرس شده است.
در برخی نقاط این کمربند کوهستانی، ضخامت رسوبات به چندین کیلومتر میرسد. این لایههای سنگی که طی میلیونها سال در دریاها و محیطهای رسوبی شکل گرفتهاند، امروز به صورت چینخوردگیهای بزرگ، کوهها، درهها و ناهمواریهای چشمگیر در سطح زمین دیده میشوند.
فروافتادگی دزفول یکی از مهمترین بخشهای این سامانه زمینساختی است که به دلیل شرایط خاص زمینشناسی، محل تجمع ضخیم رسوبات و شکلگیری ساختارهای متنوع زمینشناختی شده است.
از زمینشناسی تا گردشگری
در سالهای اخیر شاخهای از گردشگری با عنوان «ژئوتوریسم» یا زمینگردشگری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این نوع گردشگری، پدیدههای زمینشناختی مانند درهها، گسلها، آبشارها، غارها و ساختارهای سنگی به عنوان جاذبههای اصلی معرفی میشوند.
در بسیاری از کشورهای جهان، چنین پدیدههایی به عنوان «میراث زمینشناختی» شناخته شده و برای حفاظت و معرفی آنها برنامهریزی میشود. زاگرس و به ویژه محدوده فروافتادگی دزفول نیز از ظرفیت بالایی برای توسعه زمینگردشگری برخوردار است.
در این منطقه میتوان تاریخ طولانی زمین را در لایههای سنگی، چینخوردگیها، درهها و رودخانهها مشاهده کرد. هر کوه و هر دره در واقع بخشی از داستان تحول زمین در زاگرس را روایت میکند.
آبشار شوی؛ جلوهای از تعامل آب و سنگ
یکی از شناختهشدهترین جاذبههای طبیعی در محدوده فروافتادگی دزفول، آبشار شوی است. این آبشار که در میان سازندهای آهکی زاگرس شکل گرفته، نتیجه فرسایش تدریجی آب در طول دهها هزار سال در دل سنگهاست.
جریان دائمی آب و ویژگیهای سنگهای منطقه باعث شده است که این آبشار به یکی از چشمگیرترین پدیدههای طبیعی جنوب غرب ایران تبدیل شود. از دیدگاه زمینگردشگری، آبشار شوی تنها یک منظره زیبا نیست؛ بلکه نمونهای از فرایندهای فعال زمینشناسی و فرسایشی در زاگرس به شمار میرود.
دره و دریاچه دز؛ کتابی از تاریخ زمین
رودخانه دز در مسیر طولانی خود لایههای مختلف سنگی را شکافته و درههایی عمیق و چشمنواز ایجاد کرده است. دیوارههای سنگی اطراف دریاچه سد دز همچون صفحات یک کتاب، بخشی از تاریخ زمینشناسی زاگرس را در برابر دیدگان قرار میدهند.
در این منطقه میتوان توالی لایههای رسوبی، چینخوردگیها و ساختارهای مختلف سنگی را مشاهده کرد؛ پدیدههایی که هر یک نشاندهنده مرحلهای از تحولات زمین در این بخش از زاگرس هستند.
تنگه کول خرسون؛ قدرت فرسایش آب
در نزدیکی دزفول، تنگه کول خرسون یکی از شگفتانگیزترین مناظر طبیعی منطقه را شکل داده است. دیوارههای بلند و باریک این تنگه حاصل فرسایش تدریجی آب در سنگهای رسوبی زاگرس است.
حرکت آرام اما پیوسته آب طی هزاران سال توانسته مسیر خود را در میان لایههای سنگی باز کند و تنگهای عمیق و چشمگیر ایجاد کند. این پدیده نمونهای روشن از نقش فرسایش رودخانهای در شکلگیری چشماندازهای طبیعی زاگرس است.
کوه تاراز و ارتفاعات زاگرس
ارتفاعات تاراز و مناطق پیرامون آن نیز بخشی از میراث زمینشناختی زاگرس در محدوده فروافتادگی دزفول به شمار میروند. در این منطقه چینخوردگیهای بزرگ سنگی، درههای عمیق و چشماندازهای گسترده کوهستانی دیده میشود که نتیجه میلیونها سال فعالیت نیروهای زمینساختی است.
این نواحی علاوه بر ارزش طبیعی، فرصتی مناسب برای آشنایی گردشگران با ساختارهای زمینشناختی زاگرس فراهم میکنند.
سازندهای تبخیری زاگرس
در بخشهایی از این منطقه میتوان سازندهای تبخیری زاگرس مانند سازند گچساران را مشاهده کرد. این لایههای گچی و نمکی که در محیطهای دریایی کمعمق و گرم شکل گرفتهاند، نقش مهمی در شکلگیری ساختارهای زمینشناختی زاگرس داشتهاند.
وجود این سازندها نه تنها از نظر علمی اهمیت دارد، بلکه در شکلگیری برخی ناهمواریها و چشماندازهای خاص منطقه نیز مؤثر بوده است.
فرصتی برای معرفی هویت طبیعی منطقه
دزفول و مناطق پیرامون آن معمولاً با پیشینه تاریخی، رودخانه دز و پل باستانی آن شناخته میشوند. با این حال، میراث زمینشناختی منطقه نیز میتواند به بخشی از هویت گردشگری آن تبدیل شود.
فروافتادگی دزفول تنها یک اصطلاح علمی نیست؛ بلکه بخشی از داستان شکلگیری سرزمینی است که امروز در آن زندگی میکنیم. کوهها، درهها، آبشارها و رودخانههای این منطقه حاصل میلیونها سال تحولات زمین هستند.
شناساندن این ویژگیها به شهروندان، دانشآموزان، طبیعتگردان و گردشگران میتواند نگاه تازهای به جاذبههای منطقه ایجاد کند و زمینه توسعه زمینگردشگری را فراهم آورد.
پنج مقصد ژئوتوریسم در محدوده فروافتادگی دزفول
آبشار شوی
یکی از بزرگترین آبشارهای ایران که در میان سازندهای آهکی زاگرس شکل گرفته و نمونهای ارزشمند از تعامل آب و سنگ در طول زمان است.
دریاچه و دره دز
چشماندازی کمنظیر از لایههای زمینشناسی زاگرس که علاوه بر جذابیت طبیعی، ارزش آموزشی و پژوهشی بالایی دارد.
تنگه کول خرسون
تنگهای شگفتانگیز با دیوارههای بلند سنگی که حاصل فرسایش طولانیمدت آب در سنگهای رسوبی است.
کوه تاراز
منطقهای مناسب برای مشاهده چینخوردگیها و ساختارهای زمینساختی زاگرس در کنار مناظر طبیعی چشمنواز.
سازندهای گچی و نمکی زاگرس
پدیدههایی کمتر شناختهشده اما ارزشمند که نقش مهمی در ساختار زمینشناسی منطقه دارند.
سخن پایانی
کوهها و درههای زاگرس تنها مناظری زیبا نیستند؛ آنها بخشی از حافظه زمیناند. هر لایه سنگ، هر چینخوردگی و هر دره نشانهای از تحولات طولانی سیاره ماست.
فروافتادگی دزفول یکی از مهمترین فصلهای این داستان بزرگ است؛ ساختاری زمینشناختی که طی میلیونها سال بستر شکلگیری بخشی از چشمگیرترین مناظر طبیعی جنوب غرب ایران را فراهم کرده است. شناخت این میراث طبیعی میتواند گامی مهم در مسیر حفاظت از آن و توسعه گردشگری آگاهانه و پایدار در زاگرس باشد؛ سرزمینی که هنوز رازهای بسیاری را در دل سنگهای خود پنهان کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما