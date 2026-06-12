به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری عصر امروز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان در ۲۰ غرفه از رشته‌های فعال صنایع دستی برپا شده است.

‌ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی استان اردبیل افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه بیانگر بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند هنرمندان استان در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی است و فرصتی مناسب برای معرفی و عرضه مستقیم محصولات به علاقه‌مندان و گردشگران فراهم می‌کند.

‌او با اشاره به اهمیت توسعه بازار فروش و حمایت از فعالان این حوزه گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نقش مهمی در معرفی صنایع دستی استان، حفظ هنرهای بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای صنعتگران دارد.

‌جباری ادامه داد: این نمایشگاه تا ۲۶ خردادماه در صحن قیزیل‌باشلار مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از آن بازدید کنند.

‌او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های متنوع صنایع دستی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: در راستای گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی، برنامه‌ها و نمایشگاه‌های مختلفی در شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد تا زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این حوزه و ایجاد علاقمندی بیشتر برای جذب کارآموزان فراهم گردد.

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