۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی؛ نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اردبیل گشایش یافت

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی؛ نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اردبیل گشایش یافت

همزمان با آغاز هفته ملی صنایع دستی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی استان اردبیل از افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل در صحن قیزیل‌باشلار مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری عصر امروز ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان در ۲۰ غرفه از رشته‌های فعال صنایع دستی برپا شده است.

‌ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی استان اردبیل افزود: آثار ارائه شده در این نمایشگاه بیانگر بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند هنرمندان استان در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی است و فرصتی مناسب برای معرفی و عرضه مستقیم محصولات به علاقه‌مندان و گردشگران فراهم می‌کند.

‌او با اشاره به اهمیت توسعه بازار فروش و حمایت از فعالان این حوزه گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نقش مهمی در معرفی صنایع دستی استان، حفظ هنرهای بومی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای صنعتگران دارد.

‌جباری ادامه داد: این نمایشگاه تا ۲۶ خردادماه در صحن قیزیل‌باشلار مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از آن بازدید کنند.

‌او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های متنوع صنایع دستی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: در راستای گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی، برنامه‌ها و نمایشگاه‌های مختلفی در شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد تا زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این حوزه و ایجاد علاقمندی بیشتر برای جذب کارآموزان فراهم گردد.

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کد خبر 1405032201878
توحید سیف
دبیر محمد آوخ

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