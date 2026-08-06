به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد افشار گفت: بیست‌وهفتمین فستیوال جهانی بیوک‌چکمجه با حضور هنرمندانی از ۶۲ کشور جهان، از اول تا دهم مردادماه در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و هنرمندان در رشته‌های مختلف از جمله صنایع‌دستی، موسیقی، عکاسی و سایر هنرها به ارائه آثار خود پرداختند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل افزود: حضور بانوی هنرمند ایرانی و اردبیلی در این رویداد بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنر، فرهنگ و میراث غنی ایران اسلامی بود؛ رویدادی که در آن هنر، زبان مشترک ملت‌ها و پلی برای تقویت دوستی و همبستگی میان فرهنگ‌های مختلف جهان است.

او با اشاره به روند انتخاب شرکت‌کنندگان تاکید کرد: هنرمندان حاضر در این جشنواره پس از ارسال آثار، سوابق هنری و کسب امتیازات لازم، موفق به دریافت دعوت‌نامه رسمی از سوی شهرداری بیوک‌چکمجه استانبول شدند.

افشار ادامه داد: در این جشنواره، زهرا اصلانی، هنرمند پیشکسوت عرصه سفال و سرامیک از استان اردبیل، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و با ارائه آثار ارزشمند و فاخر خود، جلوه‌ای شایسته از هنر و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را به نمایش گذاشت. او همچنین موفق به دریافت نشان شایستگی و لیاقت حضور در این رویداد بین‌المللی شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل استقبال گسترده بازدیدکنندگان خارجی و هموطنان ایرانی از آثار ارائه‌شده را از نکات برجسته این جشنواره برشمرد و گفت: آثار این هنرمند اردبیلی با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شد و نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و هنر ایرانی ایفا کرد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل توجه این جشنواره، استقبال گرم علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ایرانی و ابراز احترام آنان نسبت به روحیه ایستادگی، مقاومت و همبستگی ملت ایران بود که بازتابی از جایگاه ارزشمند فرهنگ ایرانی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

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