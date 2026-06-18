کتاب «هنر معماری هند و ایران» منتشر شد/روایتی پژوهشی از پیوندهای فرهنگی دو تمدن کهن

فاطمه علی‌اصغر، مدیر انتشارات دادکین، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از انتشار کتاب «هنر معماری هند و ایران در پادشاهی‌های ایرانی‌مآب دکن» به قلم حمیدرضا سروری، باستان‌شناس و پژوهشگر خبر داد و گفت: این اثر با نگاهی پژوهشی و تطبیقی، به بررسی پیوندهای تاریخی، فرهنگی و معماری ایران و هند پرداخته و حاصل سال‌ها تحقیق میدانی نویسنده در هندوستان است.

او اظهار کرد: این کتاب فراتر از یک پژوهش معماری، روایتی از گستره نفوذ فرهنگ ایرانی در شبه‌قاره هند است و نشان می‌دهد که چگونه تعاملات فرهنگی، هنری و اداری میان دو سرزمین از دوران باستان تا دوره حکومت‌های ایرانی‌مآب دکن استمرار داشته است.

مدیر انتشارات دادکین افزود: نویسنده با بهره‌گیری از منابع تاریخی، شواهد باستان‌شناسی و مطالعات میدانی، پیوندهای ایران و هند را از دوران پیش از تاریخ دنبال کرده و به ارتباط محوطه‌های باستانی شرق ایران با مناطقی همچون مهرگار در پاکستان امروزی پرداخته است. همچنین در بخش‌های مختلف کتاب، تأثیر هنر و معماری هخامنشی بر معماری هند، به‌ویژه در دوره موریایی و عصر آشوکا، مورد بررسی قرار گرفته است.

او با اشاره به اهمیت مطالعات میدانی این اثر گفت: یکی از ویژگی‌های شاخص کتاب، بررسی تطبیقی بناهای ایرانی در دکن از میانه سده چهاردهم تا پایان سده هفدهم میلادی است. حمیدرضا سروری به دلیل سال‌ها اقامت و پژوهش در هند، توانسته است مستندات ارزشمندی از حضور و نقش ایرانیان در شکل‌گیری معماری و نظام دیوان‌سالاری حکومت‌های دکن ارائه کند.

علی‌اصغر ادامه داد: این کتاب می‌تواند برای پژوهشگران باستان‌شناسی، تاریخ، معماری، هنر و مطالعات فرهنگی منبعی ارزشمند باشد و علاقه‌مندان به روابط تاریخی ایران و هند نیز از مطالب آن بهره‌مند خواهند شد.

مدیر انتشارات دادکین درباره مشخصات کتاب نیز گفت: «هنر معماری هند و ایران در پادشاهی‌های ایرانی‌مآب دکن» در ۱۹۰ صفحه، قطع رحلی و با جلد شومیز منتشر شده است. صفحه‌آرایی کتاب را فاطمه محمدی و طراحی جلد را فاطمه رضایی بر عهده داشته‌اند و این اثر با بهای ۷۷۰ هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

او در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از طریق وب‌سایت و صفحه اینستاگرام انتشارات دادکین با ارسال رایگان تهیه کنند.



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