به گزارش میراثآریا، همایش ملی «ماسوله؛ انسان، آهن، توسعه منظر» با هدف ارائه تازهترین دستاوردهای پژوهشی درباره میراث فرهنگی ماسوله در موزه ملی ایران برگزار میشود.
در این همایش، پژوهشگران به بازخوانی گزارشهای اخیر باستانشناسی و بررسی ساختار منظر فرهنگی ماسوله میپردازند. محورهای اصلی برنامه شامل بررسی قدیمیترین شواهد سکونت در این منطقه و همچنین نتایج تحقیقات گسترده درباره نقش صنعت باستانی آهن در شکلگیری و توسعه منظر فرهنگی ماسوله است.
همچنین در این رویداد علمی، تازهترین نتایج پژوهشهای باستانشناسی، مطالعات میراث فرهنگی و معماری منظر مرتبط با ماسوله ارائه خواهد شد.
در این همایش پژوهشگرانی از موزه ملی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه شهید بهشتی، آکادمی علوم باستانشناسی چین، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران به ارائه دستاوردهای علمی خود میپردازند.
همایش ملی «ماسوله؛ انسان، آهن، توسعه منظر»، روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ در موزه ملی ایران برگزار میشود.
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